Дарвин Нуньес может неожиданно вернуться в «Ливерпуль» бесплатно

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес стал свободным агентом после расторжения контракта с саудовским клубом «Аль-Хиляль» по взаимному согласию сторон. Эта неожиданная ситуация открывает путь для его возвращения в «Ливерпуль». Мерсисайдцам предложена возможность бесплатно вернуть бывшего футболиста для усиления линии атаки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дарвин Нуньес перешел в Саудовскую Про-лигу прошлым летом, однако его карьера на Ближнем Востоке завершилась раньше ожидаемого. По сообщениям, после прихода в команду Карима Бензема Нуньес не смог заявиться из-за ограничений на легионеров. Теперь 26-летний нападающий близок к возвращению в английскую Премьер-лигу.

«Ливерпуль» может столкнуться с нехваткой нападающих, так как игрок команды Уго Экитике получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Поэтому вариант с Дарвином Нуньесом выглядит очень привлекательным для руководства клуба и нового главного тренера Андони Ираолы. Отмечается, что скорость и физическая форма Нуньеса соответствуют высокоинтенсивному стилю игры Ираолы.

Интерес к бывшему нападающему проявляют не только «Ливерпуль», но и такие клубы, как «Челси» и «Ньюкасл». Однако сам Нуньес склоняется к возвращению на «Энфилд». Во время предыдущего выступления за «Ливерпуль» он забил 25 голов и отдал 16 результативных передач в английской Премьер-лиге. Если трансфер состоится, это станет одним из самых громких возвращений сезона.