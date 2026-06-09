Легенда «Ливерпуля» Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год

·5·Спорт
Легенда «Ливерпуля» Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год

Бывший нападающий «Ливерпуля» и победитель Лиги чемпионов Дивок Ориги объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 31 года. Бельгийский футболист сообщил о своем неожиданном решении болельщикам через социальные сети. По его словам, он достиг всех поставленных целей как игрок и теперь хочет попробовать себя в новых сферах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ориги стал настоящим героем для фанатов «Ливерпуля». Хотя он не всегда выходил в стартовом составе, он запомнился голами в самые важные и решающие моменты для команды. Особенно дубль в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов и гол в финале против «Тоттенхэма» сделали его одной из незабываемых фигур в истории клуба.

«Моя миссия как футболиста выполнена. Я осуществил детские мечты, играл на крупнейших стадионах и выигрывал самые престижные трофеи. Благодарю всех болельщиков, тренеров и партнеров по команде, которые поддерживали меня. Теперь пришло время открыть новую страницу в жизни», — написал Дивок Ориги на своей странице в Instagram.

Нападающий, успешно выступавший за сборную Бельгии, в последние годы играл на правах аренды за итальянский «Милан» и английский «Ноттингем Форест». Однако из-за травм и потери формы ему не удалось вернуться на прежний уровень. Тем не менее, он остается одним из немногих футболистов, выигравших с «Ливерпулем» Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Клубный чемпионат мира.

ЛиверпульДивок ОригиЛига ЧемпионовФутболТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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