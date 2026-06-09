«Манчестер Сити» хочет оформить трансфер защитника «Тоттенхэма»

·2·Спорт
«Манчестер Сити» хочет оформить трансфер защитника «Тоттенхэма»

В европейском футболе назревает очередная крупная и громкая трансферная сделка. Действующий гранд и одна из самых мощных команд английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» начал работу по фундаментальному усилению линии обороны в текущее трансферное окно. Авторитетное и популярное испанское AS сообщает в своем последнем эксклюзивном материале, что руководство «горожан» поставило цель приобрести новую звезду для укрепления правого фланга защиты, который является одним из самых слабых и проблемных участков команды.

Источник особо подчеркивает, что для реализации этого стратегического плана «Манчестер Сити» уже начал предварительные официальные контакты и переговоры с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу талантливого испанского защитника Педро Порро. Представители манчестерского клуба хотят достичь полного соглашения и окончательно решить вопрос контракта с одаренным футболистом, отправившимся в составе сборной Испании на престижный чемпионат мира за океаном, до официального старта мирового первенства.

В настоящее время руководство лондонского «Тоттенхэма» не может прийти к единому решению на внутренних переговорах о продлении действующего контракта с Педро Порро. Текущее трудовое соглашение футболиста с лондонцами является долгосрочным и рассчитано до середины 2030 года. Поэтому «шпоры» не хотят так легко отпускать своего лидера. Они установили трансферную стоимость быстрого и атакующего испанского защитника на уровне 50 миллионов фунтов стерлингов (около 58 миллионов евро) и не намерены соглашаться на меньшую сумму.

Следите за новыми тактическими проектами Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», желанием Педро Порро перейти в гранд-клуб и самыми горячими трансферными новостями английской Премьер-лиги всегда вместе с нами на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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