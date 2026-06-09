В мировом футболе и вокруг мадридского «Реала» происходит настоящий трансферный взрыв! На этой неделе ожидается назначение на пост главного тренера «королевского клуба» известного и неповторимого специалиста Жозе Моуринью. Авторитетное и популярное испанское издание Диарио Sport сообщает о сенсационных новостях: португальский тренер по прозвищу «Особенный» (Те Спекиал Оне) уже начал масштабные реформы и чистки в мадридском гранде. Он решил расстаться с шестью звездными футболистами, которые не вписываются в тактические планы на новый сезон.

Согласно инсайдерской информации, в черный список Моуринью попали ключевые и известные игроки команды. Речь идет о быстром бразильском нападающем Родриго, талантливом французе Эдуардо Камавинга, молодом защитнике Рауле Асенсио, а также Дани Себальосе, Фране Гарсии и Франко Мастантуоно. Эти футболисты могут полностью покинуть лагерь «сливочных» или быть проданы в другие клубы до закрытия летнего трансферного окна.

Кроме того, в руководстве клуба также наблюдаются серьезные изменения. Опытный функционер Флорентино Перес, переизбранный на пост президента «Реал Мадрид», всерьез задумался об усилении оборонительной линии команды. По сообщениям международных СМИ, вскоре в состав мадридцев могут перейти защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате и Дензел Дюмфрис из «Интера». Эти трансферы, несомненно, станут фундаментом обновленной команды.

Самое захватывающее то, что опытный португальский специалист Жозе Моуринью уже прибыл в Мадрид, чтобы подписать официальный контракт и приступить к работе. Вскоре на «Сантьяго Бернабеу» начнется новая и яростная «эра Моуринью».

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