Черный список Моуринью: эти 6 футболистов «Реала» больше не нужны

·5·Спорт
Черный список Моуринью: эти 6 футболистов «Реала» больше не нужны

В мировом футболе и вокруг мадридского «Реала» происходит настоящий трансферный взрыв! На этой неделе ожидается назначение на пост главного тренера «королевского клуба» известного и неповторимого специалиста Жозе Моуринью. Авторитетное и популярное испанское издание Диарио Sport сообщает о сенсационных новостях: португальский тренер по прозвищу «Особенный» (Те Спекиал Оне) уже начал масштабные реформы и чистки в мадридском гранде. Он решил расстаться с шестью звездными футболистами, которые не вписываются в тактические планы на новый сезон.

Согласно инсайдерской информации, в черный список Моуринью попали ключевые и известные игроки команды. Речь идет о быстром бразильском нападающем Родриго, талантливом французе Эдуардо Камавинга, молодом защитнике Рауле Асенсио, а также Дани Себальосе, Фране Гарсии и Франко Мастантуоно. Эти футболисты могут полностью покинуть лагерь «сливочных» или быть проданы в другие клубы до закрытия летнего трансферного окна.

Кроме того, в руководстве клуба также наблюдаются серьезные изменения. Опытный функционер Флорентино Перес, переизбранный на пост президента «Реал Мадрид», всерьез задумался об усилении оборонительной линии команды. По сообщениям международных СМИ, вскоре в состав мадридцев могут перейти защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате и Дензел Дюмфрис из «Интера». Эти трансферы, несомненно, станут фундаментом обновленной команды.

Самое захватывающее то, что опытный португальский специалист Жозе Моуринью уже прибыл в Мадрид, чтобы подписать официальный контракт и приступить к работе. Вскоре на «Сантьяго Бернабеу» начнется новая и яростная «эра Моуринью».

Следите за этими историческими переменами в «Реал Мадрид», новыми тактическими революциями Жозе Моуринью и самыми свежими эксклюзивными трансферными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение за капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро«Манчестер Юнайтед» готовит предложение за капитана «Тоттенхэма» Кристиана РомероСегодня, 10:19Бразильская звезда UFC Перейра выступила с вдохновляющей речью перед турниром в Белом домеБразильская звезда UFC Перейра выступила с вдохновляющей речью перед турниром в Белом домеСегодня, 10:17«Манчестер Сити» хочет оформить трансфер защитника «Тоттенхэма»«Манчестер Сити» хочет оформить трансфер защитника «Тоттенхэма»Сегодня, 09:45Мбаппе пошутил о серии без голов: Олизе оформил хет-трикМбаппе пошутил о серии без голов: Олизе оформил хет-трикСегодня, 09:38«Байер» назначил нового тренера: сходство Карлеса Мартинеса и Хаби Алонсо«Байер» назначил нового тренера: сходство Карлеса Мартинеса и Хаби АлонсоСегодня, 09:19Футболисту, забившему 2 гола в ворота Узбекистана, поступило 3 предложения...Футболисту, забившему 2 гола в ворота Узбекистана, поступило 3 предложения...Сегодня, 09:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)