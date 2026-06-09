До начала самого престижного футбольного праздника, которого с нетерпением ждет вся планета, — чемпионата мира 2026 года, остались считанные дни. Однако накануне турнира усиленные меры безопасности, принятые официальными органами США, одной из стран-хозяек, а также чрезмерно долгие допросы и проверки на границе создают непредвиденные неудобства для национальных сборных ряда стран.

Одним из событий, вызвавших наибольшие споры и обсуждения в мировом спортивном сообществе, к сожалению, стал инцидент с делегацией нашей любимой национальной сборной Узбекистана. Всемирно известный ESPN известный журналист телеканала Луис Карлос Ларго разместил в социальных сетях специальное видео. В этом ролике запечатлено, как наших представителей тщательно обыскивали с помощью специально обученных служебных собак и современных металлоискателей перед последним контрольным матчем против сборной Нидерландов в Нью-Йорке. Эти кадры вызвали резкое возмущение пользователей соцсетей и миллионов поклонников узбекского футбола. Многие болельщики считают такое отношение к спортсменам абсолютно излишним и необоснованным.

Ситуацию еще больше усложнила дополнительная информация, распространенная популярной на международном уровне Motivaciones Fútbol футбольной страницей. В ней отмечается, что национальная сборная Узбекистана столкнулась с беспрецедентно жестким и холодным протоколом безопасности в США даже ради обычного контрольного товарищеского матча. Сообщается, что один из офицеров службы безопасности в аэропорту Нью-Йорка грубо потребовал от официального представителя нашей сборной отойти на большее расстояние от своего личного багажа и сумок.

На данный момент Международная федерация футбола (ФИФА), Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) или соответствующие государственные органы США не сделали никаких официальных заявлений или комментариев по поводу этого спорного инцидента. Тем не менее, в виртуальном пространстве продолжаются жаркие дискуссии о таком двойственном отношении и политике по отношению к участникам из некоторых государств.

Напомним, что исторические матчи «Чемпионата мира-2026» впервые пройдут на зеленых полях трех крупных стран — США, Мексики и Канады. Из-за изменения формата турнира он впервые пройдет с участием 48 сильнейших национальных сборных. Этот мундиаль высшего уровня официально стартует 11 июня матчем между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Общий призовой фонд турнира установлен на рекордном уровне — 655 миллионов долларов США. Желаем нашим представителям огромных побед на мундиале, несмотря на все трудности!

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