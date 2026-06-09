Дональд Трамп освистан на финале НБА (видео)

·7·Спорт
Дональд Трамп освистан на финале НБА (видео)

За океаном, особенно в самом известном мегаполисе США Нью-Йорке, произошло скандальное событие, всколыхнувшее мир спорта и политики. Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 8 июня посетил матч между командами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» в рамках решающей стадии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во время этого напряженного поединка на арене «Мэдисон-сквер-гарден» местные болельщики неожиданно начали массово и резко свистеть в адрес президента.

Следует отметить, что Дональд Трамп вошел в историю как первый действующий президент за долгую историю США, который вживую наблюдал за финальным матчем НБА непосредственно с трибуны арены. Этот исторический матч он смотрел из специальной VIP-ложи владельца клуба «Никс» Джеймса Долана в сопровождении своего внука Кая и личного политического советника Бориса Эпштейна. На самом деле Трамп считается ярым и многолетним фанатом команды «Нью-Йорк Никс» — он регулярно следит за играми с участием этого клуба с 1990-х годов прошлого века.

Из-за неожиданного визита главы Белого дома меры безопасности во дворце спорта были экстренно усилены. Даже мэрия Нью-Йорка была вынуждена в срочном порядке отменить план массового показа матча на больших экранах, установленных на улицах возле стадиона, из соображений безопасности.

Неприятный инцидент произошел перед началом игры, в моменты звучания государственного гимна страны. Когда на центральном большом мониторе стадиона на несколько секунд появилось изображение президента, тысячи заполнивших трибуны фанатов одновременно начали свистеть, выражая недовольство. В это время Трамп, улыбаясь на экране, отдавал воинское приветствие болельщикам. Шум в зале сменился аплодисментами только после того, как камеры быстро переключили изображение на спортсменов «Никс».

Хотя ситуация сложилась несколько неловкая, сам Трамп воспринял такой холодный прием очень спокойно и сдержанно. После окончания матча в разговоре с представителями СМИ он с улыбкой попытался сгладить углы, заявив: «Мне кажется, на стадионе в основном звучали аплодисменты и овации». Интересно, что глава Белого дома даже успел немного вздремнуть во время определенной части напряженного поединка.

На самом деле отношения между Дональдом Трампом и миром НБА уже давно носят холодный и острый характер. Национальная баскетбольная ассоциация считается самой «либеральной» системой со свободными взглядами среди четырех крупных профессиональных спортивных лиг США, и многие её звезды открыто выступают против политики Трампа. Самые влиятельные звезды лиги, такие как Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, жестко критиковали Трампа еще во время его первого президентского срока. В 2017 году в ответ на резкие высказывания спортсменов Трамп демонстративно отменил традиционную церемонию приема в Белом доме команды «Голден Стэйт Уорриорз», ставшей чемпионом НБА в том году.

Это столкновение стало третьим матчем грандиозной финальной серии до четырех побед. В нем команда «Сан-Антонио Спёрс» одержала важную победу со счетом 115:111. Тем не менее, в общей серии «Нью-Йорк Никс» по-прежнему ведет со счетом 2:1. Следующая напряженная встреча состоится снова в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.

Этот финал считается своеобразным историческим реваншем — повторением легендарных решающих баталий 1999 года. Тогда эти два гранда также сражались за чемпионство, и быстрый «Сан-Антонио» одержал верх со счетом 4:1. За прошедшее время «Спёрс» еще четыре раза поднимали кубок НБА над головой (в последний раз в 2014 году), тогда как «Никс» за этот период ни разу не смогли добраться до финала. Последняя радость от чемпионства для нью-йоркского клуба пришлась на далекий 1973 год.

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Дональд ТрампНью-Йорк НиксСан-Антонио СперсМэдисон-сквер-гарденСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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