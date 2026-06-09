Борьба за талантливых футболистов между грандами на европейском трансферном рынке никогда не прекращается. В настоящее время руководство клуба «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии, активно работает над продлением трудового договора с одним из самых надежных столпов команды, хорватским защитником Йошко Гвардиолом. Об этом сообщил известный журналист Бен Джейкобс, прославившийся своими инсайдами в мировом спорте, на своей официальной странице в социальных сетях.

Абсолютный гранд немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» и великий представитель испанской Ла Лиги «Барселона» очень твердо хотят видеть этого быстрого защитника в своих рядах. Есть сообщения о том, что эти два европейских топ-клуба готовят серьезные трансферные предложения за звезду сборной Хорватии. Тем не менее, руководство «Манчестер Сити» и главный тренер Энцо Мареска поставили своей главной стратегической целью удержать талантливого футболиста в Манчестере любой ценой. Сообщается, что официальные переговоры между клубом и агентами футболиста проходят в очень позитивной, искренней и конструктивной атмосфере.

Следует отметить, что Йошко Гвардиол перешел в стан «горожан» летом 2023 года из немецкого клуба «РБ Лейпциг», вызвав большой ажиотаж. За короткое время он полностью адаптировался к английскому футболу и успел закрепиться в основном составе. В настоящее время его действующий контракт с английским грантом рассчитан до лета 2028 года. Согласно аналитике авторитетного и признанного на международном уровне портала Transfermarkt , рыночная стоимость хорватского защитника в настоящее время оценивается примерно в 70 миллионов евро. Руководство «Сити» хочет не только повысить его зарплату по новому контракту, но и зафиксировать эту трансферную стоимость на еще более высоком уровне.

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