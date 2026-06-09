«Манчестер Сити» продлил контракт с талантливым полузащитником Дивайном Мукасой

·4·Спорт
«Манчестер Сити» продлил контракт с талантливым полузащитником Дивайном Мукасой

Клуб «Манчестер Сити», считающийся одним из грандов английского и мирового футбола, сделал важный шаг для обеспечения своего будущего и удержания талантливых молодых звезд в команде. «Горожане» подписали новый долгосрочный контракт с перспективным полузащитником Дивайном Мукасой, чтобы продолжить сотрудничество. Об этом официальный сайт манчестерского гранда сообщил в специальном заявлении для болельщиков, поделившись радостной новостью.

Согласно официальной информации, руководство «Манчестер Сити» высоко оценило продуктивную игру 18-летнего талантливого хавбека и оформило с ним новое долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. Это свидетельствует о высоком доверии клуба к представителям молодого поколения.

Стоит отметить, что Дивайн Мукаса присоединился к знаменитой и современной академии «Сити» в 2023 году. Благодаря неустанному труду молодой футболист быстро выделился и в завершившемся сезоне успел выйти на поле в составе основной команды «горожан» в 6 ответственных матчах. Кроме того, чтобы получить больше игровой практики и насладиться атмосферой большого футбола, вторую половину сезона он провел в аренде в клубе «Лестер». В матчах Чемпионшипа в составе «лис» Мукаса принял участие в 15 напряженных играх, дважды поразив ворота соперников и отдав 3 голевые передачи, чем привлек внимание специалистов.

Новый спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана, комментируя подписание нового контракта с молодым талантом, особо отметил его человеческие и профессиональные качества:

«За короткое время мы ясно увидели и почувствовали высокую работоспособность Дивайна Мукасы на зеленом поле и за его пределами, его человеческую скромность и огромный потенциал стать звездой мирового уровня в будущем. Мы рады, что он остается в нашей команде», — заявил официальный представитель клуба.

Следите за новыми победами «Манчестер Сити», яркими выступлениями Дивайна Мукасы в английском футболе и самыми свежими эксклюзивными трансферными новостями с европейских полей вместе с нами на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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