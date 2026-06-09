Француз Пьер Саж назначен главным тренером «Кристал Пэлас»

·5·Спорт
Француз Пьер Саж назначен главным тренером «Кристал Пэлас»

В Английской Премьер-лиге перед началом нового сезона в тренерских штабах начались серьезные и интересные изменения. Опытный и амбициозный французский специалист Пьер Саж в ближайшие дни официально приступит к работе в качестве главного тренера лондонского клуба «Кристал Пэлас». Об этом эксклюзивно сообщил самый надежный и авторитетный инсайдер в мировом футболе, известный журналист Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях. Эта трансферная новость стала крайне приятным и долгожданным событием для поклонников английского футбола и болельщиков лондонского клуба.

Отмечается, что руководство клуба «Кристал Пэлас» полностью одобрило планы и взгляды французского тактического специалиста. Стороны предусмотрели долгосрочное стратегическое сотрудничество, согласно которому с Пьером Сажом будет подписан официальный контракт, действующий до лета 2029 года. Кроме того, в соглашение включен специальный пункт, позволяющий продлить срок действия договора еще на один год при положительных результатах обеих сторон.

Следует отметить, что в завершившемся сезоне Пьер Саж работал во главе французского клуба «Ланс». Там он продемонстрировал свой высокий потенциал и глубокие тактические знания, сумев вместе с командой набрать ровно 70 очков в чемпионате Франции (Лига 1) и занять почетное 2-е место в турнирной таблице. Такой продуктивный результат тренера, выведшего «Ланс» в тройку лучших, привлек внимание представителей АПЛ, и они решили связать новые победные начинания лондонцев именно с Сажом.

Следите за новыми тактическими революциями Пьера Сажа в Английской Премьер-лиге, свежими ходами клуба «Кристал Пэлас» на трансферном рынке и самыми оперативными эксклюзивными новостями европейского футбола всегда вместе с нами на страницах Замин!

Пьер СажКристал ПэласФабрицио РоманоЛансЗамин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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