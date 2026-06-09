Манише: Криштиану Роналду обязан быть в основе на ЧМ-2026

·6·Спорт
Манише: Криштиану Роналду обязан быть в основе на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Португалии Манише подчеркнул, что его экс-партнер Криштиану Роналду по-прежнему незаменим для национальной команды. По его мнению, несмотря на приближающийся 41-летний возраст, пятикратный обладатель «Золотого мяча» должен стать центральной фигурой в атаке Португалии на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com

Манише отметил, что в нынешнем составе сборной Португалии нет нападающего лучше Роналду. Хотя вокруг возраста и мобильности футболиста ведутся споры, голевое чутье и профессионализм звезды «Аль-Насра» выделяют его на фоне других. По словам Манише, это решение должно основываться исключительно на результате, а не на репутации.

Бывший полузащитник «Челси» и «Атлетико Мадрид» подчеркнул, что в сборной Португалии много технически сильных игроков, но нет такого хладнокровного финишера, как Криштиану Роналду. Он считает, что присутствие Роналду на поле играет важную роль в отвлечении защитников соперника и создании свободных зон для партнеров.

Также Манише коснулся темы своего бывшего тренера Жозе Моуринью. Комментируя слухи о возможном возвращении «Особенного» в мадридский «Реал», он не согласился с мнением об устаревании стиля Моуринью. Манише заявил о крепких связях между Флорентино Пересом и тренером, а также о способности специалиста работать под высоким давлением.

Криштиану РоналдуПортугалияРеал МадридЖозе МоуриньюЧемпионат Мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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