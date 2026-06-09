Рауль Хименес неожиданно вернулся в «Вулверхэмптон»

·2·Спорт
Рауль Хименес неожиданно вернулся в «Вулверхэмптон»

Английский клуб «Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Мексики Раулем Хименесом. 35-летний опытный форвард присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее футболист, у которого истек контракт с «Фулхэмом», подписал двухлетнее соглашение на стадионе «Молинье». Он будет выступать в команде вместе с еще одним ветераном, защитником Кираном Триппьером. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным BBC, Рауль Хименес успешно прошел медицинское обследование, а в контракте предусмотрена опция продления еще на один год. «Вулверхэмптон» по итогам прошлого сезона вылетел из английской Премьер-лиги. Теперь руководство клуба ставит целью вернуть команду в высший дивизион с помощью мексиканского нападающего. Этот трансфер стал второй крупной покупкой клуба в летнее трансферное окно.

Рауль Хименес хорошо знаком болельщикам «Вулверхэмптона». С 2018 по 2023 год он защищал цвета этой команды, забив 57 голов в 166 матчах. В тот период он дважды признавался лучшим футболистом клуба. За свою карьеру футболист выиграл Суперкубок Испании в составе «Атлетико Мадрид», а также дважды становился чемпионом Португалии в составе «Бенфики».

В настоящее время нападающий находится в расположении сборной Мексики. Он готовится к матчу против ЮАР в рамках чемпионата мира. После завершения международного турнира Хименес присоединится к лагерю «Вулверхэмптона» и примет участие в предсезонных сборах команды.

ВулверхэмптонРауль ХименесТрансферАнглияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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