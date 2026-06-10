«Реал» официально объявил об отставке главного тренера Альваро Арбелоа

·1·Спорт
«Реал» официально объявил об отставке главного тренера Альваро Арбелоа

В вершине европейского футбола, в частности в испанском и мировом гранде «Реал Мадрид», произошли неожиданные и серьезные изменения. «Королевский клуб» из Мадрида официально сообщил общественности об уходе с поста главного тренера местного специалиста Альваро Арбелоа. Эта неожиданная отставка тренера вызвала большой резонанс и жаркие обсуждения среди болельщиков Ла Лиги и инсайдеров.

В связи с уходом тренера из команды руководство «сливочных» опубликовало специальное заявление с выражением благодарности своему бывшему футболисту и наставнику:

«Клуб „Реал Мадрид“ выражает глубокую и искреннюю благодарность Альваро Арбелоа, который на протяжении всей своей карьеры в нашей команде, начиная с первых шагов в молодежной академии и до сегодняшнего дня, всегда демонстрировал безграничную преданность, высокую самоотверженность и профессионализм. Он является настоящим воплощением вековых и почетных ценностей нашего клуба. Руководство клуба и многомиллионная армия болельщиков желают ему и всей его семье только самого лучшего и прекрасного на этом новом этапе жизни», — говорится в официальном сообщении мадридского гранда.

Стоит отметить, что Альваро Арбелоа занимал пост главного тренера «Реал Мадрида» с 13 января этого года. Под его кратким, но интенсивным руководством мадридцы провели в общей сложности 28 матчей во всех официальных турнирах. В 18 из этих встреч «королевский клуб» одержал красивые победы над соперниками, в 2 играх была зафиксирована ничья. Однако команде также пришлось испытать горечь 8 болезненных поражений. Именно эти неудачи и отсутствие стабильности, по-видимому, побудили руководство клуба принять решительные меры.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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