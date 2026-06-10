Реал Мадрид направил предложение на 150 млн евро за Хулиана Альвареса

Клуб «Реал Мадрид» официально подтвердил, что его рекордное предложение в размере 150 миллионов евро было отклонено «Атлетико Мадрид». Это неожиданное заявление пролило свет на личность «загадочного галактикос», о котором президент клуба Флорентино Перес говорил в ходе своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В официальном заявлении клуба говорится: «ФК „Реал Мадрид“ сообщает, что после заседания совета директоров, состоявшегося сегодня, было направлено предложение в размере 150 миллионов евро клубу „Атлетико де Мадрид“ по трансферу Хулиана Альвареса. „Атлетико Мадрид“ рассмотрел предложение и выразил благодарность, но отклонил его, сославшись на сумму отступных за футболиста».

После переизбрания на пост президента Флорентино Перес пообещал выделить крупные средства на усиление команды. В предыдущем интервью он подчеркнул, что будет сделано рекордное предложение за игрока из топ-клуба Лиги чемпионов, уточнив, что это не Эрлинг Холанд и что он не выступает в английской Премьер-лиге.

Согласно данным, хотя в контракте Хулиана Альвареса прописаны отступные в размере 500 миллионов евро, существуют пункты, позволяющие некоторым клубам Лиги чемпионов активировать опцию примерно за 150 миллионов евро. Ранее «Барселона» также предлагала 100 миллионов евро за этого нападающего, но получила отказ.

Кроме того, «Реал Мадрид» подтвердил уход главного тренера основной команды Альваро Арбелоа. Это еще больше усилило слухи о возможном возвращении в клуб Жозе Моуринью. Мадридцы опубликовали отдельное заявление, выразив благодарность Арбелоа за его услуги.