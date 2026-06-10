Боруссия Дортмунд продолжает борьбу за Кеннета Айххорна

Дортмундская «Боруссия» не вышла из борьбы за талантливого молодого футболиста «Герты» Кеннета Айххорна. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в трансферной гонке участвуют только «РБ Лейпциг» и «Байер», однако издание Рухр Начричтен подтвердило, что «шмели» по-прежнему внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сообщениям, пункт о сумме отступных в контракте 16-летнего таланта действует только до 15 июня. В связи с этим ожидается, что «Боруссия» постарается оформить трансфер до истечения этого срока. На данном этапе вариант с переездом игрока за границу не рассматривается.

Главный тренер команды Нико Ковач является одним из главных сторонников трансфера Кеннета Айххорна. Руководство клуба также высоко оценивает потенциал 16-летнего футболиста. По их мнению, Айххорн способен помогать команде на высоком уровне уже сейчас, не дожидаясь длительного процесса развития.

Тем временем сборная Германии готовится к матчу против Кюрасао в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. После мундиаля в Катаре и домашнего чемпионата Европы состав немцев значительно обновился, а профиль команды изменился.