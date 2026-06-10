Боруссия Дортмунд продолжает борьбу за Кеннета Айххорна

·1·Спорт
Боруссия Дортмунд продолжает борьбу за Кеннета Айххорна

Дортмундская «Боруссия» не вышла из борьбы за талантливого молодого футболиста «Герты» Кеннета Айххорна. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в трансферной гонке участвуют только «РБ Лейпциг» и «Байер», однако издание Рухр Начричтен подтвердило, что «шмели» по-прежнему внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сообщениям, пункт о сумме отступных в контракте 16-летнего таланта действует только до 15 июня. В связи с этим ожидается, что «Боруссия» постарается оформить трансфер до истечения этого срока. На данном этапе вариант с переездом игрока за границу не рассматривается.

Главный тренер команды Нико Ковач является одним из главных сторонников трансфера Кеннета Айххорна. Руководство клуба также высоко оценивает потенциал 16-летнего футболиста. По их мнению, Айххорн способен помогать команде на высоком уровне уже сейчас, не дожидаясь длительного процесса развития.

Тем временем сборная Германии готовится к матчу против Кюрасао в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. После мундиаля в Катаре и домашнего чемпионата Европы состав немцев значительно обновился, а профиль команды изменился.

Боруссия ДортмундТрансферыБундеслигаКеннет АйххорнФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Два гранда Саудовской Аравии предложили 80 миллионов евро за РафиньюДва гранда Саудовской Аравии предложили 80 миллионов евро за РафиньюСегодня, 04:07«Реал Мадрид» готовится попрощаться с рядом звездных футболистов«Реал Мадрид» готовится попрощаться с рядом звездных футболистовСегодня, 03:51Начались переговоры о переходе трех португальских звезд в «Реал Мадрид»Начались переговоры о переходе трех португальских звезд в «Реал Мадрид»Сегодня, 03:42Сборная Узбекистана прибыла на главную базу чемпионата мираСборная Узбекистана прибыла на главную базу чемпионата мираСегодня, 02:06Фабио Каннаваро: «Мы готовы, смотрим только вперед»Фабио Каннаваро: «Мы готовы, смотрим только вперед»Сегодня, 01:29«Вильярреал» хочет купить нападающего «Ромы» Артема Довбика«Вильярреал» хочет купить нападающего «Ромы» Артема ДовбикаСегодня, 00:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана