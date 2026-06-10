Неприятные новости о Машарипове перед мундиалем

Футболист национальной сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов исключен из заявки на чемпионат мира из-за травмы. Об этом сообщает УзА.

Отмечается, что его место занял Русланбек Жиянов, который был включен в окончательный список из 26 футболистов. Также распространяются слухи о том, что Машарипов может завершить карьеру в сборной.

Для справки, из-за травмы Джалолиддин Машарипов долгое время не мог выйти на поле в составе иранского клуба «Эстегляль» и национальной сборной Узбекистана.

Футболист вышел на поле на 73-й минуте матча против «Сепахана» в рамках Про-лиги Ирана 1 января 2026 года, но был заменен на 90-й минуте встречи. Позже стало известно, что травма колена дала о себе знать, и 31 января он перенес операцию.

33-летний полузащитник был включен главным тренером Фабио Каннаваро в окончательный состав на мундиаль. Несмотря на то, что в последнее время он участвовал в дополнительных тренировках по восстановлению, он упустил возможность принять участие в чемпионате мира.