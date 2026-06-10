Эльдор Шомуродов: «Мы играем от имени всего Узбекистана» (видео)

·3·Спорт
Эльдор Шомуродов: «Мы играем от имени всего Узбекистана» (видео)

Капитан и один из лидеров национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов поделился своими эмоциями перед чемпионатом мира, рассказал об атмосфере в команде и поддержке болельщиков.

Наша национальная сборная впервые в истории стоит на пороге участия в финальной стадии мундиаля. Это огромное событие, которого долгие годы ждали не только футболисты, но и вся страна. Поэтому психологическое состояние внутри команды, подготовка и настрой игроков вызывают особый интерес у болельщиков.

Эльдор Шомуродов отметил, что команда сейчас находится в хорошем настроении и готова к крупному турниру. Капитан подчеркнул, что у игроков достаточно эмоций и все рады тому, что долгожданные моменты наконец наступили.

«Все проходит замечательно, эмоций у нас предостаточно. Мы все этому рады. Наконец-то наступили долгожданные моменты. Наша сборная готова к чемпионату мира!» — сказал Шомуродов.

Эти слова свидетельствуют об уверенности и приподнятом духе внутри национальной команды. Участие в чемпионате мира впервые — это большая ответственность для футболистов, но в то же время и огромная гордость. Особенно для такого опытного игрока, как Эльдор, этот турнир станет одним из важнейших этапов в карьере.

Шомуродов отметил, что команда уже достаточно адаптировалась к часовому поясу Америки. По его мнению, 10-дневные тренировки в Нью-Йорке помогли футболистам привыкнуть к новым условиям.

«Мы уже довольно хорошо адаптировались к американскому времени, наши 10-дневные тренировки в Нью-Йорке идут нам на пользу», — сказал капитан национальной сборной.

На таких крупных турнирах, как чемпионат мира, наряду с подготовкой на поле, огромное значение имеют акклиматизация, разница во времени, дорожная усталость и соблюдение режима. В этом плане ранний приезд сборной в США и продолжение тренировок могут стать важным фактором.

Эльдор Шомуродов сказал, что участие в мундиале для него — это прежде всего большая гордость. Он особо подчеркнул, что это не только личное достижение, но и историческое событие для всей команды и страны.

«Прежде всего, это большая гордость. Не только для меня, но и для всех футболистов. Мы выступаем не от имени одной команды, а от имени всего Узбекистана. Как я уже говорил, это была долгожданная мечта», — сказал Шомуродов.

Эти слова очень трогательны для каждого узбекистанского болельщика. Ведь когда национальная сборная выходит на поле мундиаля, она перестает быть просто командой из 11 футболистов. Она несет в себе мечту, труд, веру и гордость всей страны.

Для узбекских футболистов каждый матч на этом турнире будет иметь историческое значение. Первая минута, первый гол, первое очко и каждое единоборство — все это будет вписано в историю узбекского футбола. Поэтому слова капитана о том, что «мы выступаем от имени всего Узбекистана», имеют глубокий смысл.

Шомуродов попросил болельщиков поддержать национальную сборную. Он подчеркнул, что футболисты отдадут все силы на поле и постараются порадовать народ своей игрой.

«Конечно, мы бы хотели попросить их поддержать нас. Даст Бог, мы порадуем их своей игрой», — сказал капитан нашей сборной.

Поддержка болельщиков очень важна на таких крупных турнирах. Особенно для команды, которая впервые вышла на чемпионат мира, каждое теплое слово, каждая молитва и вера придают силы. Когда футболисты играют против соперника на поле, за их спиной должен стоять весь народ.

Эльдор Шомуродов, как один из самых опытных и ведущих игроков национальной сборной, чувствует огромную ответственность. Его роль как капитана не ограничивается только забитыми голами или созданием моментов в атаке. Он должен вдохновлять товарищей по команде, вести их вперед в трудные моменты и быть настоящим лидером на поле.

Впереди Узбекистан ждут сильные соперники. На чемпионате мира не бывает легких матчей. Но национальная сборная пришла на эту большую арену с мечтой, трудом и исторической путевкой. Теперь главная задача — достойно воспользоваться этой возможностью.

Из слов Шомуродова отчетливо чувствуется одно: команда едет на этот турнир не просто для участия, а чтобы показать себя, бороться и заставить народ гордиться. Сохранить этот настрой на поле будет самой важной задачей.

До чемпионата мира остались считанные дни. Самая большая мечта узбекского футбола сбывается. Теперь все внимание приковано к «белым волкам». Наша национальная сборная во главе с Эльдором Шомуродовым выйдет на поле от имени всего Узбекистана. А болельщики ждут одного: борьбы до конца, мужественной игры и футбола, идущего от сердца.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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