Стало известно, что «Реал Мадрид» предложил 150 миллионов евро за Майкла Олисе

Появились новые подробности о том, что президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес подготовил трансферное предложение в размере 150 миллионов евро за звезду «Баварии» Майкла Олисе. Трансферный эксперт Фабрицио Романо подтвердил эту информацию на своем ЁуТубе-канале, отметив, что Перес видит во французском нападающем звезду уровня Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что Флорентино Перес хотел осуществить трансфер Майкла Олисе, и представители «Реал Мадрида» это подтвердили», — подчеркнул Романо. Однако президент «Баварии» Герберт Хайнер немедленно пресек любые попытки в этом направлении и твердо заявил, что не намерен продавать футболиста.

Майкл Олисе связан контрактом с мюнхенским клубом до 2029 года и считается одним из неприкосновенных игроков команды. В прошлом сезоне он принял участие в 52 матчах, приняв непосредственное участие в 53 голах (22 гола и 31 результативная передача), внеся огромный вклад в успехи команды в национальном чемпионате.

После того как «Бавария» отказалась от переговоров, «королевский клуб» переключил свое внимание на нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. «Реал Мадрид» также предложил 150 миллионов евро за аргентинского форварда, но «Атлетико Мадрид» отклонил предложение, сославшись на сумму отступных в 500 миллионов евро, прописанную в контракте игрока.