В «Манчестер Сити», который считался самым мощным гегемоном европейского футбола последних лет, завершилась целая историческая эпоха. Легенда мирового футбола Пеп Гвардиола поставил окончательную точку в своей ровно 10-летней успешной и триумфальной карьере у руля «горожан». Каталонский мудрец-тренер в своем последнем сезоне на «Этихаде» пополнил музей клуба еще двумя престижными трофеями, доведя общее количество наград в Манчестере до 20, и ушел на пике славы. Однако после этого великого ухода в клубе ожидается беспрецедентная революция и радикальное обновление состава.

Согласно последним эксклюзивным данным европейской спортивной прессы, ожидается, что вакантный трон Пепа Гвардиолы займет один из его самых талантливых учеников, известный специалист Энцо Мареска. Но Гвардиола — не единственный, кто попрощается с командой этим летом. Джон Стоунз и Бернарду Силва, внесшие огромный вклад в многолетние успехи клуба, уже официально попрощались с «Манчестер Сити». Авторитетное и надежное The Athletic пишет, что ветер больших перемен в гранде на этом не остановится — ожидается, что еще 8 высококлассных футболистов будут выставлены на трансфер или покинут команду.

Список игроков, которые могут попасть в ловушку трансферного рынка и чье будущее находится под вопросом, довольно длинный:

Натан Аке: Опытный защитник является одним из первых кандидатов на уход из команды из-за планов нового тренера.

Нико Гонсалес: Если руководство «Сити» успешно завершит трансфер Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест», места в составе для этого полузащитника не останется.

Матео Ковачич: Хорватский футболист, у которого остался всего год по контракту, пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы и вернулся в строй только на финальной стадии. Клуб не против с ним расстаться.

Йошко Гвардиол: Этим защитником, соотечественником Ковачича, всерьез интересуются мировые гранды — «Бавария» и «Реал Мадрид». Несмотря на то, что в январе он сломал ногу и выбыл на 5 месяцев, он успел набрать форму к концу сезона и сейчас раздумывает над новым контрактом, предложенным клубом.

Тиджани Рейндерс: Нидерландская звезда, которого привезли из «Милана» с большими надеждами, уже через сезон может перейти в «Атлетико Мадрид» под руководством Диего Симеоне.

Омар Мармуш и Рико Льюис: В то время как будущее Мармуша остается неопределенным, Рико Льюис, любимчик Гвардиолы, недоволен отсутствием игровой практики в конце завершившегося сезона и хочет продолжить карьеру в другом месте.

Джеймс Траффорд: Талантливый голкипер, вернувшийся в команду прошлым летом, не хочет оставаться вторым вратарем в тени звездного Доннаруммы. Хотя Траффорд в свое время (в 2021 году) выигрывал АПЛ-2 под руководством Энцо Марески, окончательное решение по своему будущему он примет после чемпионата мира.

Еще одна трансферная бомба, которая больше всего беспокоит болельщиков команды, — это интерес мадридского «Реала» к лидеру обороны Рубену ДиашуПримечательно, что недавно «королевский клуб» во второй раз возглавил легендарный Жозе Моуринью, который хочет видеть своего соотечественника Диаша главной опорой мадридской обороны. Очевидно, что в ближайшие месяцы в «Манчестер Сити» наступит период настоящей перестройки.

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