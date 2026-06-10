Сборная Норвегии привезет на мундиаль 300 килограммов рыбы

·2·Спорт
Сборная Норвегии привезет на мундиаль 300 килограммов рыбы

До старта чемпионата мира по футболу 2026 года остаются считанные дни, и участники турнира уделяют пристальное внимание не только тактике на зеленом газоне, но и каждой мельчайшей детали за его пределами. В этом плане сборная Норвегии оказалась в центре внимания мировой спортивной общественности благодаря своему необычному и уникальному плану подготовки.

Согласно любопытному сообщению авторитетного скандинавского ВГ издания, норвежцы, чтобы поддерживать рацион своих спортсменов на высоком уровне во время предстоящего мундиаля, доставят в страну-хозяйку соревнований специальными рейсами 300 килограммов отборной свежевыловленной морской рыбы, а также привезут своих самых известных и искусных шеф-поваров.

Главная цель этой инициативы, запущенной медицинским штабом и руководством команды, — гарантировать футболистам бесперебойное потребление привычных, здоровых и качественных продуктов питания, к которым они привыкли на родине, в течение длительного турнира с высоким уровнем психологического и физического давления. Учитывая, что для скандинавов морепродукты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, это решение выглядит вполне логичным.

По мнению современных спортивных диетологов и высококвалифицированных специалистов, сохранение привычного режима питания и меню спортсменов во время соревнований является крайне важным фактором. Это поможет Эрлингу Холанду и его товарищам по команде не терять время на адаптацию в чужом климате, сосредоточиться исключительно на матчах, а также обеспечит быстрое восстановление организма и повышение эффективности при экстремальных физических нагрузках.

Стоит напомнить, что долгожданная сборная Норвегии попала в группу «И» чемпионата мира 2026 года. Команда под руководством Эрлинга Холанда в рамках группового этапа поведет ожесточенную борьбу за путевку в плей-офф против гранда мирового футбола — сборной Франции, сильнейшего и физически мощного представителя Африки — Сенегала, а также стойкой команды Азии — сборной Ирака. Посмотрим, насколько специальная диета поможет Норвегии выйти из группы.

Следите за самыми интересными и неожиданными событиями чемпионата мира, выступлением Эрлинга Холанда и сборной Норвегии на мундиале, а также за самыми горячими и эксклюзивными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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