Маркус Рэшфорд возвращается в Манчестер Юнайтед: Барселона изменила решение

·1·Спорт
Маркус Рэшфорд возвращается в Манчестер Юнайтед: Барселона изменила решение

Карьера Маркуса Рэшфорда в Барселоне подходит к концу. Руководство каталонского клуба решило не использовать опцию выкупа нападающего Манчестер Юнайтед. Несмотря на продуктивную аренду в Ла Лиге, после трансфера игрока сборной Англии Энтони Гордона футболист стал лишним для Спотифай Камп Ноу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После того как команда Ханси Флика потратила значительные средства на Энтони Гордона, конкуренция на позиции левого вингера обострилась. Учитывая наличие в составе такого игрока основы, как Рафинья, клуб не захотел платить установленные за Рэшфорда 30 миллионов евро. Как сообщает издание Marca, трансфер Гордона стоимостью 70 миллионов евро сделал Рэшфорда дорогостоящим запасным.

На решение клуба повлияли два основных фактора. Во-первых, Ханси Флик требует от нападающих постоянного прессинга и помощи в обороне. Тренерский штаб счел Гордона более эффективным в этом аспекте, чем Рэшфорда. Во-вторых, важную роль сыграл возрастной фактор: в октябре Рэшфорду исполнится 29 лет, что делает его почти на четыре года старше Гордона.

В финансовом плане Рэшфорд был готов пойти на сокращение зарплаты на 40 процентов, однако Барселона выбрала Гордона, ориентируясь на долгосрочную перспективу. Срок активации опции выкупа Рэшфорда истекает в понедельник, и клуб не намерен менять свое решение. Теперь нападающий возвращается в распоряжение Манчестер Юнайтед, чтобы определить свое будущее.

БарселонаМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордЭнтони ГордонТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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