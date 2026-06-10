Как Роналду и сборная Португалии готовятся к матчу против «Белых волков»

·4·Спорт
Как Роналду и сборная Португалии готовятся к матчу против «Белых волков»

За считанные часы до старта чемпионата мира по футболу 2026 года взоры мировых спортивных аналитиков и миллионов болельщиков прикованы к сборной Португалии, считающейся одним из главных фаворитов. В составе этой мощной команды под руководством опытного специалиста Роберто Мартинеса собраны настоящие суперзвезды мирового футбола: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау и, конечно же, легендарный Криштиану Роналду. По подбору игроков португальцы представляют собой грозную силу для любого соперника.

Однако отборочный этап перед поездкой за океан прошел для португальцев не так гладко, как ожидалось. По ходу турнира подопечные Мартинеса неожиданно уступили сборной Ирландии со счетом 0:2, а с представителями Венгрии сыграли вничью. Судьбу путевки на мундиаль команда смогла решить лишь в последнем решающем туре, одержав крайне крупную и разгромную победу над сборной Армении со счетом 9:1.

На этом чемпионате мира сборная Португалии попала в группу «К» и за выход в плей-офф сразится с ДР Конго, нашей любимой сборной Узбекистана, а также с ярким представителем Южной Америки — Колумбией. По мнению международных экспертов, самым сложным, тяжелым и серьезным испытанием в группе для португальцев может стать именно напряженное противостояние против сборной Колумбии.

На данный момент главной фигурой (дирижером) команды на поле называют Бруну Фернандеша. Капитан английского клуба «Манчестер Юнайтед» в завершившемся сезоне АПЛ отдал 21 голевую передачу, установив абсолютный рекорд турнира, и был признан лучшим футболистом года в Англии. В то же время 41-летняя легенда Криштиану Роналду, проводящий заключительный этап своей карьеры, также отправляется на мундиаль с грандиозными и историческими целями. Ведь золотой кубок чемпионата мира остается единственным трофеем, который еще не покорился ему в блестящей карьере, и Криш приложит для этого все силы.

По мнению ведущих аналитиков, главная проблема Португалии может заключаться не в индивидуальном мастерстве игроков, а в психологическом равновесии внутри коллектива. Дело в том, что все внимание и давление СМИ и болельщиков всегда сосредоточены вокруг Роналду, что иногда может негативно сказываться на общей тактической игре сборной. Кроме того, дисциплинарные проблемы талантливого вингера Рафаэла Леау также являются серьезной головной болью для главного тренера Мартинеса — звезда «Милана» был удален с поля за грубость в товарищеском матче против Чили.

Тем не менее, сборная Португалии по-прежнему считается одним из главных претендентов на кубок. Если тренерский штаб сможет сохранить внутреннюю гармонию и тактический баланс в этом составе, полном звезд, они смогут до конца бороться за первый в своей истории титул чемпионов мира.

Самый волнующий момент для нас заключается в том, что исторический матч сборной Португалии против наших соотечественников — сборной Узбекистана — начнется 23 июня этого года в 22:00 по ташкентскому времени. В этот день вся наша страна будет единым целым поддерживать «Белых волков» на стадионе и перед экранами! Удачи нашим представителям!

Следите за последними приготовлениями сборной Португалии, историческим походом Криштиану Роналду, календарем сборной Узбекистана на мундиале и самыми горячими эксклюзивными новостями чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!

Криштиану РоналдуПортугалияБруну ФернандешМанчестер ЮнайтедКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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