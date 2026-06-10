Йозуа Киммих признался, что был близок к уходу из Баварии

·0·Спорт
Йозуа Киммих признался, что был близок к уходу из Баварии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих откровенно рассказал о том, как был близок к уходу из мюнхенского клуба в период неопределенности. В документальном фильме «Капитан Киммих», снятом телеканалом ЗДФ, немецкий футболист сообщил, что всерьез рассматривал заманчивое предложение от «ПСЖ» после того, как руководство клуба дало понять, что готово его продать. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Будущее Киммиха оказалось под вопросом из-за разногласий с наблюдательным советом «Баварии» за год до истечения контракта. Спортивный директор Макс Эберль в разговоре с игроком сказал: «Если ты хочешь уйти, мы готовы тебя продать, такая возможность есть». Эти слова изменили отношение футболиста к клубу после многих лет выступлений.

Воспользовавшись ситуацией, руководство «Пари Сен-Жермен», в частности Луис Энрике и Луиш Кампуш, приложили все усилия, чтобы привлечь игрока в свой проект. Луиш Кампуш даже лично посетил дом Киммиха для проведения переговоров. По словам футболиста, парижане подготовили для него и его семьи с четырьмя детьми все условия, включая школы и жилье.

Киммих назвал финансовые условия, предложенные «ПСЖ», «безумно высокими». «Финансовая сторона была просто сумасшедшей. Но я не хотел, чтобы это стало решающим фактором», — подчеркнул 31-летний полузащитник. В тот момент он оценивал свои шансы остаться в Мюнхене всего в 5 процентов.

Тем не менее, в итоге новые переговоры с Максом Эберлем и Кристофом Фройндом завершились успешно. Йозуа Киммих принял решение продлить действующий контракт с «Баварией» до 2029 года в марте 2025 года и остаться в составе немецкого рекордмайстера.

БаварияПСЖЙозуа КиммихТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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