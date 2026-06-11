Реал Мадрид решил выставить Камавинга и Вальверде на трансфер

По окончании сезона в европейском футболе и в преддверии официального открытия летнего трансферного окна из стана мадридского «Реала» поступают по-настоящему сенсационные новости. После слухов о возможном возвращении Жозе Моуринью и обсуждений трансфера Хулиана Альвареса, руководство «королевского клуба», по всей видимости, решило провести серьезную чистку состава. Влиятельное французское издание «Фут Меркато» сообщает, что гранд из Мадрида всерьез рассматривает возможность продажи талантливых полузащитников Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде, которые считались ключевыми игроками команды.

Известный испанский инсайдер и журналист Мигель Серрано утверждает, что руководство клуба уже определило трансферную стоимость обоих футболистов и подготовило их к продаже.

Камавинга интересен клубам АПЛ

За яркую звезду сборной Франции Эдуардо Камавинга мадридцы планируют выручить около 50 миллионов евро. На сегодняшний день 23-летний полузащитник, перешедший в «Реал» из французского «Ренна» в 2021 году за 30 миллионов евро, имеет долгосрочный контракт до 2029 года, однако руководство готово его отпустить. Боссы «Реала» рассчитывают на серьезные предложения от финансово обеспеченных клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Однако осуществить этот трансфер будет непросто. Ряд ведущих испанских изданий пишет, что сам Камавинга полностью доволен жизнью в Мадриде и не хочет покидать «Реал». Такая твердая позиция игрока может значительно усложнить процесс переговоров.

Цена Вальверде — 100 миллионов евро и конфликт в раздевалке

Второй громкий трансфер касается стойкого уругвайского полузащитника Федерико Вальверде. «Королевский клуб» требует за одного из своих лидеров не менее 100 миллионов евро. Достоверные источники сообщают, что возможный уход звезды связан не только со спортивными результатами. Внутри команды, а именно в раздевалке «Реала», возникли серьезные проблемы. В частности, сообщается о возникшем остром конфликте между Федерико Вальверде и его французским одноклубником Орельеном Тчуамени, что сильно повлияло на атмосферу и окончательное решение руководства.

Инсайдеры делают вывод, что в текущее летнее трансферное окно на «Сантьяго Бернабеу» произойдет настоящая революция и полная перестройка состава. Испанские СМИ сообщают, что в ближайшие дни команду пополнят несколько игроков мирового уровня, а также ожидается уход большого количества футболистов после неудачно завершившегося сезона. Посмотрим, как изменится мадридский суперклуб после этих масштабных перемен.

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