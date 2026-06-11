Кайл Уокер объяснил, почему Джуд Беллингем должен быть в стартовом составе

·30·Спорт
Кайл Уокер объяснил, почему Джуд Беллингем должен быть в стартовом составе

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался по поводу споров о месте Джуда Беллингема в команде под руководством Томаса Тухеля. В последнее время участились призывы оставить звезду «Реал Мадрида» в запасе из-за блестящей игры полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Однако Уокер считает, что уникальный авторитет Беллингема на поле остается незаменимым фактором для сборной. Об этом сообщает портал Goal.com.

Сборная Англии одержала победу над Коста-Рикой со счетом 3:0 в последнем подготовительном матче перед Чемпионатом мира. В этой встрече Беллингем действовал на позиции «десятки» и принял активное участие в атаке, завершившейся пенальти, который заработал Энтони Гордон. Несмотря на это, конкуренция в составе Тухеля растет: Морган Роджерс борется за место в основе, а Маркус Рашфорд ведет серьезную конкуренцию с Гордоном на левом фланге.

Бывший защитник «Манчестер Сити» проанализировал тактическую ситуацию в своей колонке для Те Сун. «Перед Томасом Тухелем стоит сложный выбор на ключевых позициях. Вопрос о Джуде Беллингеме или Моргане Роджерсе, а также конкуренция между Гордоном и Рашфордом на левом фланге. Для меня Джуд пока предпочтительнее, но это не умаляет мастерства Моргана. Я был с ним в «Манчестер Сити», он очень трудолюбивый парень», — пишет Уокер.

Уокер подчеркнул, что присутствие Беллингема на поле держит защитников соперника в постоянном напряжении. Тот факт, что Морган Роджерс за короткое время вышел на такой уровень и конкурирует со звездой «Реал Мадрида», свидетельствует о его огромном потенциале. Роджерс ранее проявил себя в «Мидлсбро» и «Астон Вилле», успев стать победителем еврокубка.

Сборная Англии в группе «Л» на Чемпионате мира встретится с Ганой, Панамой и Хорватией. Вспоминая поражение в полуфинале 2018 года, Уокер подчеркнул, что Хорватию ни в коем случае нельзя недооценивать: «Нельзя забывать, что Хорватия выбила Бразилию с турнира в 2022 году. У них успешно прошла смена поколений, и они способны преподнести сюрпризы».

АнглияДжуд БеллингемРеал МадридКайл УокерЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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