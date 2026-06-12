«Реал» хочет подписать Калафьори для усиления обороны

По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе борьба между грандами становится всё более острой. Талантливый итальянский защитник Риккардо Калафьори, достойно выступающий за лондонский «Арсенал», попал в сферу интересов руководства и скаутов мадридского «Реала». «Сливочные» определили подписание этого игрока как одну из своих приоритетных целей в текущее трансферное окно.

Согласно эксклюзивной информации, распространенной одним из самых авторитетных инсайдеров в мире футбола Джанлукой Ди Марцио, представители мадридского клуба уже начали первый раунд переговоров с агентами и официальными представителями итальянского защитника по поводу условий возможного перехода.

Тактические планы нового главного тренера

Легендарный Жозе Моуринью, назначенный новым главным тренером «Реал Мадрида», требует кардинально реформировать линию обороны и усилить её универсальным игроком, способным на высоком уровне выступать на нескольких позициях (как в центре, так и на фланге). Юный Калафьори полностью соответствует этим строгим тактическим требованиям «Особенного».

При этом в шорт-листе мадридского гранда находится не только игрок «канониров». В качестве альтернативного варианта для усиления защиты клуб серьезно рассматривает кандидатуру хорватского защитника Йошко Гвардиола, демонстрирующего стабильную игру в составе «Манчестер Сити».

С трансферными показателями двух главных претендентов, попавших в поле зрения мадридцев, вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Имя и фамилия игрока Текущий клуб Ориентировочная рыночная стоимость Срок окончания контракта Преимущество игрока Риккардо Калафьори Арсенал (Лондон) 55 миллионов евро Лето 2029 года Универсальность, игра на фланге и в центре Йошко Гвардиол Манчестер Сити Высокая трансферная стоимость Долгосрочный контракт Физическая мощь, большой опыт

Условия контракта и финансовые аспекты

Ориентировочная стоимость талантливого итальянского флангового защитника, которому исполнилось 24 года, на трансферном рынке 55 миллионов евро оценивается примерно в эту сумму. Однако осуществить этот трансфер мадридскому клубу будет непросто. Поскольку действующий трудовой договор футболиста с лондонским «Арсеналом» рассчитан до лета 2029 года, «пушкари» не намерены отпускать своего лидера за бесценок.

Мнение экспертов: Футбольные аналитики отмечают, что если Жозе Моуринью удастся провернуть этот трансфер, мадридская команда на ближайшие 5-6 лет забудет о проблемах на левом фланге и в центре обороны. Однако жесткая позиция «Арсенала» может привести к дальнейшему росту трансферной стоимости.

Следите за тем, чем завершится этот громкий ход «сливочных» на летнем трансферном рынке, а также за последними интригами, переходами и эксклюзивными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!