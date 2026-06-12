Альваро Мората о Криштиану Роналду: Он лучший в истории

Нападающий «Милана» Альваро Мората тепло отозвался о своем бывшем партнере по «Реал Мадриду» и «Ювентусу» Криштиану Роналду. Испанский форвард рассказал о щедрости португальской звезды за пределами поля и его поддержке молодых игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Выступая в подкасте Эл Камино де Марио, Мората вспомнил свои первые годы в «Реал Мадриде» и отметил, что Криштиану Роналду постоянно делал подарки молодым игрокам. По его словам, во время предсезонных турне Роналду дарил молодежи iPad, мобильные телефоны и парфюм. Мората назвал эти жесты «потрясающими» и подчеркнул, что звездный футболист всегда уделял ему особое внимание.

Мората высоко оценил не только щедрость Роналду, но и его профессионализм. По его словам, Криштиану Роналду никогда не нарушал свой строгий тренировочный график, даже после поздних возвращений из долгих поездок. Именно из-за такого трудолюбия Мората считает его величайшим игроком в истории футбола.

Также нападающий затронул тему высоких требований, которые Роналду предъявлял к партнерам по команде в период острой конкуренции между «Реал Мадридом» и «Барселоной». «В первые годы я был очень молод и не привык к таким высоким требованиям. Но со временем я понял, почему он был настолько требователен», — добавил Альваро Мората.