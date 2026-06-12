Интерес «Реала» заставил Йошко Гвардиола приостановить переговоры с «Сити»

На европейских футбольных полях летние трансферные ветры дуют всё сильнее. Очередная громкая и интригующая история разворачивается между грандами Англии и Испании. После напряженных матчей в апреле и мае всё внимание приковано к усилению составов. В настоящее время лидер обороны «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол временно заморозил переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом. Согласно информации, распространенной влиятельным испанским изданием АС , причиной такого резкого решения хорватской звезды стал серьезный интерес со стороны мадридского «Реала».

Новый главный тренер мадридцев, легендарный Жозе Моуринью, видит в этом 24-летнем талантливом защитнике идеального и главного кандидата на укрепление обороны «королевского клуба».

Универсальность, привлекшая тренера

Опытного португальского специалиста особенно впечатлила универсальность Гвардиола на поле, то есть его тактическая гибкость. По плану Моуринью, хорватский футболист может одинаково эффективно и надежно действовать как в центре защиты, так и на левом фланге обороны. Это позволит «Реалу» закрыть сразу несколько проблемных зон в защите.

При этом руководство «Манчестер Сити» предложило ему новый контракт на весьма выгодных условиях, чтобы не потерять свою звезду. Хотя действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года, «горожане» ценят его как важнейшее звено в долгосрочном будущем клуба.

С трансферной ситуацией вокруг Гвардиола и влиянием внутренних изменений в клубах вы можете подробно ознакомиться в следующей таблице:

Клуб футболиста Срок контракта Главный претендент Фактор, влияющий на трансфер Преимущество игрока «Манчестер Сити» До лета 2028 года «Реал Мадрид» Уход Хосепа Гвардиолы Игра в центре и на левом фланге Цена покупки (2023 г.) 90 миллионов евро Фактор Жозе Моуринью Приход Энцо Марески Высокая физическая и тактическая подготовка

Уход Гвардиола может изменить ситуацию

Тем не менее, сам Йошко Гвардиол не спешит ставить точку и внимательно изучает предложения из Мадрида. Он прекрасно осведомлен о том, что Жозе Моуринью лично очень хочет видеть его в своей команде, и поэтому тянет время для принятия окончательного решения.

Комментарий экспертов: Издание особо отмечает, что осуществить этот трансфер мадридскому гранду будет непросто, так как «Манчестер Сити» нелегко отпускает своих лидеров. Однако недавно в команде завершилась целая эпоха — главный тренер Хосеп Гвардиола покинул клуб, а на его место пришел Энцо Мареска. Эти внутренние изменения и новая тактическая система могут серьезно повлиять на будущее решение футболиста.

Напомним, что талантливый защитник защищает цвета «Манчестер Сити» с 2023 года. Тогда «Манчестер Сити» приобрел его у немецкого клуба «РБ Лейпциг» за рекордные 90 миллионов евро .

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