Нико Шлоттербек отреагировал на интерес со стороны Реал Мадрида

·85·Спорт
Нико Шлоттербек отреагировал на интерес со стороны Реал Мадрида

Защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек отреагировал на сообщения о том, что Жозе Моуринью хочет активировать специальный пункт в его контракте. Несмотря на то, что немецкий футболист недавно подписал новый контракт с клубом до 2031 года, наличие в нем особого пункта привлекло внимание таких грандов, как Реал Мадрид и Ливерпуль, перед летним трансферным окном. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главный тренер Реал Мадрида Жозе Моуринью готов выплатить отступные, указанные в контракте Шлоттербека, которые составляют от 50 до 60 миллионов евро. Как сообщают Sky Sport и SPORT BILD, испанский клуб уже связался с представителями защитника. Утверждается, что этот пункт о выкупе действует только для трех элитных клубов, два из которых — Реал Мадрид и Ливерпуль.

26-летний футболист, который сейчас находится на сборах со сборной Германии в США, прокомментировал слухи в прессе. Он отметил, что осведомлен о новостях, связанных с Реал Мадридом, но сейчас его внимание сосредоточено на играх сборной под руководством Юлиана Нагельсмана.

«Да, конечно, я слышу такие разговоры через СМИ. Но, как я говорил несколько недель назад, моя главная цель сейчас — чемпионат мира и первый матч. Мы видели, как может пройти первая игра в Катаре. Это очень важно, поэтому эти новости не у меня в голове», — сказал Шлоттербек.

Хотя болельщики дортмундцев недовольны включением такого пункта в контракт, легендарный Лотар Маттеус считает это соглашение логичным. По его словам, этот пункт защищает финансовые интересы дортмундской Боруссии и оставляет футболисту возможность в будущем перейти в такие гранды, как Реал Мадрид.

Реал МадридБоруссия ДортмундНико ШлоттербекЖозе МоуриньюТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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