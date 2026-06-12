Стала известна причина, по которой Арсенал отказался от трансфера Энтони Гордона

Гиганты Английской Премьер-лиги, в частности «Арсенал» и «Ливерпуль», уступили «Барселоне» в борьбе за Энтони Гордона. Легенда «Ньюкасла» Крис Уоддл в интервью изданию GOAL объяснил, почему игрок сборной Англии отправился в Каталонию, а не в Северный Лондон. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Трансфер стоимостью 80 миллионов евро увез Гордона из родной страны в стан чемпионов Ла Лиги. Эта сделка стала неожиданностью для многих, поскольку ожидается, что в сезоне 2025-26 в составе «Барселоны» будет выступать еще один англичанин — Маркус Рашфорд. Хотя у каталонцев есть возможность выкупить контракт Рашфорда за 26 миллионов фунтов, они предпочли инвестировать средства в скорость и мастерство Гордона.

25-летний футболист может играть как на левом фланге, так и на позиции «ложной девятки». Ранее ходили слухи о его возможном переходе в «Ливерпуль», любимый клуб детства, или в «Арсенал», где он мог бы вписаться в планы Микеля Артеты. Однако в итоге ни один английский клуб не стал вступать в финансовую конкуренцию с «Барселоной».

По мнению Криса Уоддла, «Арсенал» не хотел тратить 60-80 миллионов фунтов на позицию левого вингера и искал более бюджетные варианты. «Арсенал», вероятно, искал кандидата на левый фланг, так как там Габриэл Мартинелли или другие игроки не смогли закрепиться так же уверенно, как Букайо Сака. Но они не были готовы платить такую огромную сумму», — говорит эксперт.

Теперь ожидается, что на флангах «Барселоны» сформируется тандем Ламина Ямаля и Энтони Гордона. Этот трансфер — отличная возможность для Гордона выйти из своей профессиональной зоны комфорта и проявить себя в новом чемпионате. Время покажет, насколько успешной будет его карьера в Испании.