«Барселона» пригрозила подать в суд на Флорентино Переса

·39·Спорт
«Барселона» пригрозила подать в суд на Флорентино Переса

Вечное соперничество двух гигантов испанского футбола — «Барселоны» и мадридского «Реала» — вышло за пределы зеленого газона и достигло уровня настоящей юридической войны. После напряженных баталий в Ла Лиге конфликт между двумя грандами, похоже, продолжится в залах суда. Руководство каталонского клуба выступило с официальным и решительным заявлением о намерении принять серьезные меры против президента мадридского суперклуба Флорентино Переса и привлечь его к судебной ответственности. Причиной стали спорные и резкие обвинения, озвученные главой «Реала» публично.

Напомним, что в мае текущего года президент мадридского клуба организовал специальную пресс-конференцию, на которой высказал жесткие суждения по поводу дела Негрейры, потрясшего футбольный мир.

«Судьи украли у нас семь чемпионских титулов»

Расследование дела бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании Хосе Негрейры, который получал финансовые средства от «Барселоны», переросло в крупный скандал из-за обвинений в системной коррупции. На той конференции, состоявшейся 12 мая, Флорентино Перес открыто обвинил каталонцев в том, что они «на протяжении двадцати лет покупали судейский корпус и платили им деньги». Кроме того, Перес с горечью подчеркнул, что именно из-за этих незаконных действий у «Реал Мадрида» несправедливо отобрали (украли) целых семь чемпионских титулов.

Такой поворот событий вызвал резкое недовольство в каталонском лагере. В своем официальном обращении «Барселона» оценила это выступление Переса и его последующие интервью как абсолютно необоснованную клевету.

С деталями этого крупного конфликта между руководителями Эль-Класико и подробностями судебных исков вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Участники конфликта

Основное обвинение

Требование «Барселоны»

Ответный ход «Реала»

Ожидаемый итог

Флорентино Перес

Публичная клевета в адрес клуба

Официальное опровержение слов

Взыскание многомиллионной компенсации

Серьезное гражданское судебное дело

ФК «Барселона»

Нанесение ущерба деловой репутации

Подача юридического иска

Встречный иск по делу Негрейры

Борьба за репутацию мирового масштаба

Борьба за имидж и многомиллионная компенсация

Руководство каталонского гранда утверждает, что Флорентино Перес сознательно, полностью осознавая ложность этих заявлений, говорил их с целью нанести ущерб деловой репутации «Барселоны» и унизить клуб. «Барселона» требует от Переса публичного опровержения своих слов и официальных извинений перед многомиллионной армией болельщиков. Если это условие не будет выполнено, юристы «сине-гранатовых» немедленно подадут иск в гражданский суд.

Инсайдерский анализ: Эта война в испанском футболе не является односторонней. Как сообщало в декабре прошлого года авторитетное издание АС мадридский «Реал» также не намерен отступать. Мадридцы готовят масштабный пакет встречных исков, планируя взыскать с «Барселоны» астрономическую сумму в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб, понесенный из-за дела Негрейры.

Таким образом, вражда между двумя великими силами Ла Лиги вышла на новый, более опасный уровень. За развитием этой драмы, перекочевавшей со стадионов в залы суда, будет интересно наблюдать каждому.

Следите за самыми горячими скандалами в испанском футболе, борьбой не на жизнь, а на смерть между Флорентино Пересом и «Барселоной», а также за эксклюзивными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

БарселонаРеал МадридФлорентино ПересЛа ЛигаИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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