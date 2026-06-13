Моуринью попросил руководство «Реал Мадрида» приобрести Мейсона Гринвуда

·167·Спорт
Моуринью попросил руководство «Реал Мадрида» приобрести Мейсона Гринвуда

В разгар трансферного окна на европейских полях футбольный мир готовится к очередному громкому и неожиданному повороту. Легендарный главный тренер Жозе Моуринью, начинающий новую эру в мадридском «Реал Мадриде», приступил к реализации неотложных планов по усилению состава. Как сообщает одно из авторитетных спортивных изданий Испании — Marca португальский специалист уже начал серьезные переговоры и обсуждения с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу будущих трансферов.

Представляя руководству «королевского клуба» свой трансферный список, наставник мадридцев включил в него имя, которое стало полной неожиданностью для футбольной общественности.

Неожиданный выбор Моуринью: Мейсон Гринвуд!

Согласно инсайдерской информации, Жозе Моуринью решительно поддерживает идею покупки талантливого вингера Мейсона Гринвуда, который в настоящее время выступает за французский «Марсель». Португальский специалист полностью уверен, что этот игрок выведет атакующую линию мадридского гранда на новый уровень. В беседе с Пересом было особо отмечено, что стиль игры Гринвуда идеально подходит под тактическую систему «Реал Мадрида».

Феноменальный сезон на полях Франции

Мейсон Гринвуд провел минувший сезон на невероятно высоком уровне. Получив полное доверие со стороны руководства французского клуба, английский нападающий принял участие в 45 официальных матчах, забив 26 голов в ворота соперников. Кроме того, он отдал 11 результативных передач, доказав свою универсальность и класс игрока топ-уровня.

Мнение футбольных экспертов: Было очевидно, что яркая игра Гринвуда во Франции привлечет внимание ведущих клубов Европы. Однако тот факт, что Жозе Моуринью хочет начать свои первые шаги в «Реал Мадриде» именно с трансфера Мейсона, несомненно, многократно усилит конкуренцию на трансферном рынке. Реакция Флорентино Переса на этот неожиданный запрос уже стала предметом больших интриг.

Следите за развитием событий в стане мадридского «Реал Мадрида» и новыми революционными шагами Жозе Моуринью в «королевском клубе» вместе с нами на страницах Замин!

Жозе МоуриньюРеал МадридМейсон ГринвудФлорентино ПересМарка
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026: США разгромили сборную ПарагваяЧМ-2026: США разгромили сборную ПарагваяСегодня, 03:20Узбекские болельщики сталкиваются с трудностями при получении визы в СШАУзбекские болельщики сталкиваются с трудностями при получении визы в СШАСегодня, 02:54Узбекистан заработал 9 миллионов долларов за участие в ЧМ-2026Узбекистан заработал 9 миллионов долларов за участие в ЧМ-2026Сегодня, 02:42«Бавария» готовится подписать новый контракт с Майклом Олисе«Бавария» готовится подписать новый контракт с Майклом ОлисеСегодня, 02:14«Барселона» пригрозила подать в суд на Флорентино Переса«Барселона» пригрозила подать в суд на Флорентино ПересаСегодня, 02:07Ибрагимович дал оригинальный ответ на спор о Месси и РоналдуИбрагимович дал оригинальный ответ на спор о Месси и РоналдуСегодня, 01:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана