В разгар трансферного окна на европейских полях футбольный мир готовится к очередному громкому и неожиданному повороту. Легендарный главный тренер Жозе Моуринью, начинающий новую эру в мадридском «Реал Мадриде», приступил к реализации неотложных планов по усилению состава. Как сообщает одно из авторитетных спортивных изданий Испании — Marca португальский специалист уже начал серьезные переговоры и обсуждения с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу будущих трансферов.

Представляя руководству «королевского клуба» свой трансферный список, наставник мадридцев включил в него имя, которое стало полной неожиданностью для футбольной общественности.

Неожиданный выбор Моуринью: Мейсон Гринвуд!

Согласно инсайдерской информации, Жозе Моуринью решительно поддерживает идею покупки талантливого вингера Мейсона Гринвуда, который в настоящее время выступает за французский «Марсель». Португальский специалист полностью уверен, что этот игрок выведет атакующую линию мадридского гранда на новый уровень. В беседе с Пересом было особо отмечено, что стиль игры Гринвуда идеально подходит под тактическую систему «Реал Мадрида».

Феноменальный сезон на полях Франции

Мейсон Гринвуд провел минувший сезон на невероятно высоком уровне. Получив полное доверие со стороны руководства французского клуба, английский нападающий принял участие в 45 официальных матчах, забив 26 голов в ворота соперников. Кроме того, он отдал 11 результативных передач, доказав свою универсальность и класс игрока топ-уровня.

Мнение футбольных экспертов: Было очевидно, что яркая игра Гринвуда во Франции привлечет внимание ведущих клубов Европы. Однако тот факт, что Жозе Моуринью хочет начать свои первые шаги в «Реал Мадриде» именно с трансфера Мейсона, несомненно, многократно усилит конкуренцию на трансферном рынке. Реакция Флорентино Переса на этот неожиданный запрос уже стала предметом больших интриг.

Следите за развитием событий в стане мадридского «Реал Мадрида» и новыми революционными шагами Жозе Моуринью в «королевском клубе» вместе с нами на страницах Замин!