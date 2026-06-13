Барселона не может препятствовать сборной Испании в вопросе Ламина Ямаля

·25·Спорт
Барселона не может препятствовать сборной Испании в вопросе Ламина Ямаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте предоставил информацию о состоянии Ламина Ямаля перед матчем первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Кабо-Верде. Несмотря на то, что звезда «Барселоны» недавно оправился от травмы колена, сборная готова выпустить его на поле в стартовом матче турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Физическое состояние 18-летнего вингера, пропустившего несколько недель на клубном уровне, вызывает беспокойство у руководства «Барселоны». Однако Луис де ла Фуэнте развеял опасения по поводу здоровья юного таланта. Тренер отметил, что, хотя Ямаль пока не готов играть 90 минут, он сможет помочь своей команде в определенной части матча.

«Он готов принять участие в понедельничной игре. Мы оценим ситуацию. Футбол — это рискованная деятельность, травму можно получить как за 3 минуты, так и за 90. Мы заботимся о здоровье игроков, но не должны забывать, что первый матч на Чемпионате мира имеет решающее значение», — сказал наставник сборной Испании на пресс-конференции в Чаттануге.

Обычно клубы стараются контролировать игровое время своих звезд во время международных пауз, но во время Чемпионата мира правила работают иначе. Несмотря на то, что «Барселона» и Королевская испанская футбольная федерация (РФЭФ) поддерживают связь, окончательное решение принимает только тренерский штаб сборной.

Таким образом, Ханси Флик и руководство «Барселоны» бессильны в вопросе предотвращения выхода Ламина Ямаля на поле. Луис де ла Фуэнте еще раз подтвердил, что его решение окончательно и он обладает абсолютными полномочиями при выборе состава на игру в понедельник.

Ламин ЯмальИспанияБарселонаЧМ-2026Луис Де Ла Фуэнте
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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