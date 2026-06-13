Мирослав Клозе не против, если Лионель Месси побьет его рекорд

Легенда немецкого футбола Мирослав Клозе ожидает, что его исторический рекорд по количеству голов на чемпионатах мира будет побит в ближайшее время. По мнению бывшего нападающего, расширение формата турнира и увеличение количества матчей создают отличные возможности для таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе, превзойти его результат. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории мундиалей с 16 голами. Однако, начиная с турнира 2026 года, увеличение числа участников сделает обновление рекорда неизбежным. 48-летний специалист, ныне возглавляющий клуб «Нюрнберг», поделился своими мыслями по этому поводу.

«Я жду, что мой рекорд будет побит на этом турнире. По мере увеличения количества команд растет число игр и возможностей для взятия ворот. Я верю, что Аргентина и Франция пройдут далеко. Рекорд все равно должен был когда-то пасть, и если Лионель Месси сделает это, я буду только рад. Я всегда был его большим поклонником», — сказал Клозе в интервью изданию Суддеутше Зеитунг.

Клозе также отметил, что находится в хороших отношениях с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. В свое время они вместе выступали за «Лацио». Для справки, на данный момент на счету Лионеля Месси 13 голов на чемпионатах мира. Француз Килиан Мбаппе успел забить 12 голов всего в 14 матчах и является одним из главных претендентов на рекорд.