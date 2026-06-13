Мирослав Клозе не против, если Лионель Месси побьет его рекорд

·52·Спорт
Мирослав Клозе не против, если Лионель Месси побьет его рекорд

Легенда немецкого футбола Мирослав Клозе ожидает, что его исторический рекорд по количеству голов на чемпионатах мира будет побит в ближайшее время. По мнению бывшего нападающего, расширение формата турнира и увеличение количества матчей создают отличные возможности для таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе, превзойти его результат. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории мундиалей с 16 голами. Однако, начиная с турнира 2026 года, увеличение числа участников сделает обновление рекорда неизбежным. 48-летний специалист, ныне возглавляющий клуб «Нюрнберг», поделился своими мыслями по этому поводу.

«Я жду, что мой рекорд будет побит на этом турнире. По мере увеличения количества команд растет число игр и возможностей для взятия ворот. Я верю, что Аргентина и Франция пройдут далеко. Рекорд все равно должен был когда-то пасть, и если Лионель Месси сделает это, я буду только рад. Я всегда был его большим поклонником», — сказал Клозе в интервью изданию Суддеутше Зеитунг.

Клозе также отметил, что находится в хороших отношениях с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. В свое время они вместе выступали за «Лацио». Для справки, на данный момент на счету Лионеля Месси 13 голов на чемпионатах мира. Француз Килиан Мбаппе успел забить 12 голов всего в 14 матчах и является одним из главных претендентов на рекорд.

Лионель МессиМирослав КлозеЧемпионат мираАргентинаКилиан Мбаппе
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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