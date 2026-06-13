Беллингем и Роджерс защитили Джордана Хендерсона от критики

Джуд Беллингем и Морган Роджерс высказались по поводу споров вокруг включения Джордана Хендерсона в состав сборной Англии на чемпионат мира, встав на защиту опытного полузащитника. Оба футболиста подчеркнули, что влияние ветерана на команду выходит далеко за рамки его действий на поле, а его лидерские качества и скромность крайне важны для коллектива под руководством Томаса Тухеля. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В то время как сборная Англии готовится к стартовому матчу против Хорватии, место Хендерсона в составе подвергается жесткой критике со стороны общественности. Однако звезда «Реал Мадрида» Беллингем и нападающий «Астон Виллы» Роджерс считают эту критику абсолютно необоснованной. По словам Беллингема, Хендерсон является ключевой фигурой, поддерживающей атмосферу внутри команды.

«Он очень жизнерадостный человек и способен объединить всю команду. Если возникает какая-то проблема, он помогает каждому футболисту, независимо от возраста. Он капитан, побеждавший в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но, несмотря на это, он неустанно работает на тренировках. Те, кто его критикуют, сами не знают, о чем говорят. Для нас он — первое имя в заявке», — сказал Беллингем.

Морган Роджерс также поддержал мнение товарища по команде, назвав Хендерсона лучшим человеком, которого он когда-либо встречал в футболе. Он отметил, что если бы проводился опрос о том, кто нужен команде, Хендерсон вошел бы в пятерку лучших у каждого игрока. В настоящее время сборная Англии продолжает подготовку к важному матчу против Хорватии, который пройдет в Далласе.