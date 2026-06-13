Жозе Фонте объяснил, почему Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории футбола. Победитель Евро-2016 объяснил свое мнение многолетней карьерой нападающего на высоком уровне и его стабильностью. После того как Фонте был награжден Португальской футбольной федерацией, он рассказал, какое огромное влияние КР7 оказал на его карьеру. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Криштиану — высший пример долголетия и стабильности; нет никого величе его на самом высоком уровне», — приводит слова Фонте издание О Джого. Бывший защитник подчеркнул, что, играя в одной команде с Роналду, он получил опыт и идеи, которых никогда раньше не видел. Фонте особо отметил, что Роналду до сих пор поддерживает высокие стандарты.

Несмотря на то, что он находится на заключительном этапе своей карьеры, ветеран-нападающий остается ключевой фигурой сборной. Фонте также высоко оценил шансы Португалии на чемпионате мира 2026 года. По его словам, игроки верят в себя, и вся страна поддерживает их. Ожидается, что сборная Португалии станет одним из главных претендентов на победу в турнире, который пройдет в Северной Америке.

Криштиану Роналду продолжает борьбу за единственный недостающий трофей в своей карьере — титул чемпиона мира. Сборная Португалии начнет свой путь на групповом этапе матчем против ДР Конго 17 июня. После этого 23 июня они выйдут на поле против сборной Узбекистана и завершат групповой этап игрой с Колумбией.