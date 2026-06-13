Министр спорта Италии отреагировал на шутку Джанни Инфантино

В то время как в мире футбола стартовал самый престижный турнир четырехлетия — ЧМ-2026, за пределами поля разворачиваются не менее жаркие и скандальные события. Особенно не утихают споры вокруг того, что сборная Италии, считающаяся одним из грандов мирового футбола, в третий раз подряд осталась без участия в мировом первенстве. Едкая шутка президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в адрес итальянцев еще больше накалила обстановку. В ответ на это министр спорта Италии Андреа Абоди заявил о намерении детально обсудить этот неприятный инцидент с главой ФИФА.

Эта ситуация вызвала большой интерес у мировых СМИ и футбольных болельщиков.

Что именно пошутил Инфантино?

Дело в том, что президент ФИФА Джанни Инфантино в одном из своих интервью, коснувшись неудач сборной Италии, в шутливой форме предложил еще больше расширить количество участников чемпионата мира. Он подчеркнул, что если количество команд будет увеличено, возможно, тогда Италия сможет успешно пройти отборочный этап, чем задел чувства болельщиков «Скуадры Адзурры».

Такие ироничные высказывания не остались без внимания итальянских чиновников. По сообщению авторитетного издания АНСА министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал этот вопрос следующим образом:

«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой сейчас очень велико, обсудить эту ситуацию по телефону — самый удобный способ. Конечно, если у Инфантино найдется на это время и возможность. Я хочу лично услышать от него его позицию и истинный смысл сказанных им слов».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с подробностями вылета сборной Италии с мундиаля и сроками проведения ЧМ-2026:

Конфликтующие стороны Главный тренер сборной Италии Обидное поражение в финале плей-офф Серия неудач Италии Сроки проведения и хозяева ЧМ-2026 Андреа Абоди (Министр)

Джанни Инфантино (ФИФА) Дженнаро Гаттузо Босния и Герцеговина

(1:1, по пенальти 1:4) Подряд 3 чемпионата мира пропустила с 11 июня по 19 июля

(США, Канада, Мексика)

Трагедия команды Гаттузо в плей-офф

Напомним, что сборная Италии под руководством легендарного Дженнаро Гаттузо в решающем финальном матче плей-офф за путевку на ЧМ-2026 неожиданно уступила сборной Боснии и Герцеговины. Если в основное время был зафиксирован счет 1:1, то в футбольной лотерее — серии пенальти — боснийцы оказались сильнее со счетом 4:1, лишив итальянцев мундиаля.

Для справки: чемпионат мира 2026 года, который принимают стадионы США, Канады и Мексики, продлится с 11 июня по 19 июля текущего года. Итальянским болельщикам остается ждать своих любимцев еще четыре года.

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