Сборная Австралии одержала победу над Турцией в первом туре

·73·Спорт
Сборная Австралии одержала победу над Турцией в первом туре

На историческом чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем на великолепных зеленых полях Северной Америки, продолжаются захватывающие и драматичные матчи. В группе «Д», за которой с большим интересом следят поклонники игры миллионов, завершились все встречи первого тура. Во втором матче квартета, прошедшем на величественном стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, сборная Австралии, представляющая азиатский континент, встретилась с неуступчивой и мастеровитой сборной Турции.

В этом матче, где болельщики обеих команд создали горячую футбольную атмосферу, австралийские «кенгуру» продемонстрировали тактически безупречную игру и одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Голы Иранкунды и Меткалфа принесли успех «кенгуру»

Встреча с первых минут началась с обоюдных атак и опасных моментов. На 27-й минуте первого тайма яркий талант австралийского футбола Нестори Иранкунда прорвал оборону турок и точным ударом открыл счет — 1:0.

Как бы ни старались такие звезды в составе сборной Турции, как Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер, восстановить равновесие, ворота Мэтью Райана остались в неприкосновенности. А на 75-й минуте опытный австралиец Коннор Меткалф завершил красивую комбинацию голом, поставив точку в матче — 2:0.

С помощью официального протокола ниже вы можете ознакомиться со стартовыми составами сборных Австралии и Турции, а также с текущим положением в группе:

Статус турнира и группы

Встречающиеся команды

Итоговый счет

Авторы голов и минуты

Стадион проведения матча

Результат первого матча в группе

ЧМ-2026. Группа «Д», 1-й тур

АвстралияТурция

2 : 0

Иранкунда (27-я минута)


Меткалф (75-я минута)

«Би-Си Плэйс»


(Ванкувер)

США — Парагвай 4:1


(Крупная победа хозяев)

Стартовые составы команд:

  • Австралия: Райан, Суттар, Сиркати, Берджесс, Итальяно, Ирвин, О'Нил, Бос, Иранкунда, Туре, Меткалф.

  • Турция: Чакыр, Челик, Бардакчи, Демирал, Кадиоглу, Юксек, Чалханоглу, Йылмаз, Гюлер, Кёкчю, Актюркоглу.

Ситуация в группе «Д»: два гранда захватили лидерство

Напомним, что в матче открытия этого квартета болельщики также стали свидетелями голевого шоу. Сборная США, одна из хозяек турнира, не пощадила представителя Южной Америки — Парагвай, обыграв его со счетом 4:1.

После завершения всех матчей первого тура в группе «Д» сборная США занимает первое место по разнице мячей, а сборная Австралии, одержавшая уверенную победу над Турцией, идет на втором месте с 3 очками. Впереди нас ждут еще более напряженные и решающие матчи.

Следите за самыми горячими матчами чемпионата мира, успехами азиатских сборных, аналитикой и достоверными новостями спорта вместе с нами на страницах Замин!

Сборная Австралии одержала победу над Турцией в первом туре

АвстралияТурцияВанкуверНестори ИранкудаКоннор Меткалф
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Октагон 87: Азамат Нуфтиллаев защитил чемпионский пояс (видео)Октагон 87: Азамат Нуфтиллаев защитил чемпионский пояс (видео)Сегодня, 06:55Октагон 87: Жасур «Тайсон» нокаутировал соперника из Казахстана (видео)Октагон 87: Жасур «Тайсон» нокаутировал соперника из Казахстана (видео)Сегодня, 06:36Сборная Катара набрала 1 очко в матче со Швейцарией (видео)Сборная Катара набрала 1 очко в матче со Швейцарией (видео)Сегодня, 06:07Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в первом туреСборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в первом туреСегодня, 05:43Сборная Шотландии одержала победу над Гаити в первом туреСборная Шотландии одержала победу над Гаити в первом туреСегодня, 05:28Бразилия упустила победу в матче с МароккоБразилия упустила победу в матче с МароккоСегодня, 00:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе