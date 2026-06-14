Сборная Австралии одержала победу над Турцией в первом туре

На историческом чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем на великолепных зеленых полях Северной Америки, продолжаются захватывающие и драматичные матчи. В группе «Д», за которой с большим интересом следят поклонники игры миллионов, завершились все встречи первого тура. Во втором матче квартета, прошедшем на величественном стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, сборная Австралии, представляющая азиатский континент, встретилась с неуступчивой и мастеровитой сборной Турции.

В этом матче, где болельщики обеих команд создали горячую футбольную атмосферу, австралийские «кенгуру» продемонстрировали тактически безупречную игру и одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Голы Иранкунды и Меткалфа принесли успех «кенгуру»

Встреча с первых минут началась с обоюдных атак и опасных моментов. На 27-й минуте первого тайма яркий талант австралийского футбола Нестори Иранкунда прорвал оборону турок и точным ударом открыл счет — 1:0.

Как бы ни старались такие звезды в составе сборной Турции, как Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер, восстановить равновесие, ворота Мэтью Райана остались в неприкосновенности. А на 75-й минуте опытный австралиец Коннор Меткалф завершил красивую комбинацию голом, поставив точку в матче — 2:0.

С помощью официального протокола ниже вы можете ознакомиться со стартовыми составами сборных Австралии и Турции, а также с текущим положением в группе:

Статус турнира и группы Встречающиеся команды Итоговый счет Авторы голов и минуты Стадион проведения матча Результат первого матча в группе ЧМ-2026. Группа «Д», 1-й тур Австралия — Турция 2 : 0 • Иранкунда (27-я минута)

• Меткалф (75-я минута) «Би-Си Плэйс»

(Ванкувер) США — Парагвай 4:1

(Крупная победа хозяев)

Стартовые составы команд:

Австралия: Райан, Суттар, Сиркати, Берджесс, Итальяно, Ирвин, О'Нил, Бос, Иранкунда, Туре, Меткалф.

Турция: Чакыр, Челик, Бардакчи, Демирал, Кадиоглу, Юксек, Чалханоглу, Йылмаз, Гюлер, Кёкчю, Актюркоглу.

Ситуация в группе «Д»: два гранда захватили лидерство

Напомним, что в матче открытия этого квартета болельщики также стали свидетелями голевого шоу. Сборная США, одна из хозяек турнира, не пощадила представителя Южной Америки — Парагвай, обыграв его со счетом 4:1.

После завершения всех матчей первого тура в группе «Д» сборная США занимает первое место по разнице мячей, а сборная Австралии, одержавшая уверенную победу над Турцией, идет на втором месте с 3 очками. Впереди нас ждут еще более напряженные и решающие матчи.

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