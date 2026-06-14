Октагон 87: Жасур «Тайсон» нокаутировал соперника из Казахстана (видео)

·35·Спорт
Октагон 87: Жасур «Тайсон» нокаутировал соперника из Казахстана (видео)

Смешанные единоборства (ММА) и набирающее популярность направление поп-ММА уже стали любимым увлечением миллионов спортивных болельщиков в нашей стране. Каждый бой с участием наших соотечественников ожидается с огромным интересом и волнением. На днях один из таких ярких и напряженных поединков состоялся в рамках престижного турнира «Октагон 87». В этом карде в октагон вышел известный узбекский мастер поп-ММА Жасурбек Джураев, завоевавший любовь фанатов своим агрессивным стилем.

Нашему соотечественнику, известному в спортивном мире под прозвищем «Тайсон» за свой боевой характер, на этот раз противостоял опасный представитель хозяев, опытный казахстанский спортсмен Ислам Генжебаев.

Мощный удар во втором раунде и решение рефери

Этот поединок, прошедший в статусе центральноазиатского дерби, с первых секунд начался под знаком яростных и острых атак обоих бойцов. Если в первом раунде оба спортсмена оказывали друг другу серьезное сопротивление, то во втором раунде «Тайсон» Джураев перехватил инициативу. В самый разгар второй пятиминутки Жасурбек, воспользовавшись открытостью в защите соперника, нанес ему мощный и точный удар.

В результате этого тяжелого удара казахстанский боец потерял равновесие и рухнул на настил. Наш представитель, не упуская момента, продолжил наносить серию технических ударов по упавшему сопернику. Увидев, что ситуация становится опасной для здоровья, главный судья (рефери) был вынужден немедленно остановить бой. Таким образом, Жасурбек «Тайсон» Джураев одержал досрочную, яркую и чистую победу.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с показателями Жасурбека Джураева на турнире «Октагон 87» и его общей статистикой в ММА:

Имя и прозвище бойца

Престижный турнир

Соперник (Страна)

Раунд и метод завершения боя

Общее количество побед

Количество поражений

Жасурбек Джураев


(«Тайсон»)

«Октагон 87»

Ислам Генжебаев


(Казахстан)

2-й раунд,


Технический нокаут (ТКО)

4 победы

2 поражения

Профессиональный рекорд обновлен: впереди новые вершины!

Эта красивая и уверенная победа над казахстанским спортсменом стала важным шагом в профессиональной карьере нашего соотечественника. После этого успеха общие показатели Жасурбека Джураева улучшились, а количество побед достигло 4. За свою карьеру наш спортсмен лишь дважды познал горечь поражения. Болельщики и эксперты высоко оценивают текущую форму «Тайсона», подчеркивая, что в ближайшем будущем его ждут еще более крупные чемпионские пояса.

Следите за самыми горячими поединками в мире поп-ММА и профессионального ММА, историческими победами узбекских спортсменов на международной арене, аналитикой боев и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

Октагон 87Джасурбек ДжураевИслам ГенжебайУзбекистанКазахстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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