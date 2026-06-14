Октагон 87: Азамат Нуфтиллаев защитил чемпионский пояс (видео)

Столичный ледовый дворец «Хумо Арена» сегодня вновь был переполнен местными и зарубежными любителями спорта. Причиной тому стал турнир «Октагон 87» — одно из самых престижных и захватывающих соревнований по смешанным единоборствам, принимаемое этой ареной. В одном из самых ожидаемых центральных поединков вечера (ко-маин евент), прошедшем под бурные овации болельщиков, в октагон вышел наш соотечественник, непобежденный мастер ММА в тяжелом весе Азамат Нуфтиллаев.

Серьезным соперником нашего представителя в этом крайне ответственном и напряженном бою стал опытный и опасный боец из Казахстана Айбек Ерметов.

Мощная атака и технический нокаут в начале второго раунда

Этот реванш за престижный чемпионский пояс в тяжелом весе с первых секунд начался с жесткой тактической борьбы двух атлетов. Если в первом раунде стороны проверяли друг друга опасными ударами, то с началом второй пятиминутки наш соотечественник Азамат Нуфтиллаев продемонстрировал настоящий атакующий стиль.

В первые минуты второго раунда Азамат нанес сопернику серию сокрушительных и точных ударов. Не выдержав такого мощного давления, казахстанский спортсмен полностью утратил возможность защищаться. Рефери, внимательно следивший за ситуацией, остановил бой, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Таким образом, Нуфтиллаев досрочно победил соперника техническим нокаутом (ТКО).

С подробностями чемпионского боя Азамата Нуфтиллаева и его выдающимся результатом вы можете ознакомиться в специальной аналитической таблице ниже:

Место проведения Официальное название турнира Статус боя (Кард турнира) Наш представитель и весовая категория Соперник (Страна) Способ завершения и раунд Итоговый результат «Хумо Арена»

(Ташкент) «Октагон 87» Ко-маин евент

(Центральный бой) Азамат Нуфтиллаев

(Тяжелый вес) Айбек Ерметов

(Казахстан) В начале 2-го раунда,

Технический нокаут (ТКО) Чемпионский пояс

успешно защищен

Король тяжелого веса: Пояс остался в Узбекистане!

Благодаря этой яркой и уверенной победе Азамат Нуфтиллаев в очередной раз достойно защитил титул чемпиона организации «Октагон Леагуе» в тяжелом весе и сохранил золотой пояс на родине. Тысячи местных болельщиков, собравшихся на стадионе, отпраздновали этот исторический триумф с большим воодушевлением. Эксперты прогнозируют, что наш соотечественник еще долго будет оставаться непревзойденным в этом весе.

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