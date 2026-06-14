По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе накаляются страсти вокруг громких переходов с участием топ-клубов. Один из таких сюжетов развернулся между действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» и королями Испании из мадридского «Реала». Как стало известно, обладатель «Золотого мяча» 2024 года и один из сильнейших полузащитников планеты Родри Эрнандес имел отличную возможность этим летом перейти в команду своей мечты — «Реал Мадрид». Однако последние политические процессы в мире трансферов поставили точку в этой сделке.

Согласно информации одного из самых авторитетных испанских изданий «Кадена СЭР», среди руководства и тренерского штаба «Королевского клуба» было немало тех, кто страстно желал видеть этого мастеровитого испанца в Мадриде. Однако трансфер, которого с нетерпением ждали миллионы болельщиков, теперь окончательно сорван.

В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с подробностями трансферной саги вокруг Родри Эрнандеса и внутриполитической ситуации в мадридском клубе:

Звезда трансферного центра Текущий статус игрока Возникшая возможность Позиция руководства «Реала» Окончательное решение Флорентино Переса Заявление оппозиционного кандидата Родри Эрнандес

(Испанский полузащитник) Обладатель «Золотого мяча» 2024 года лидер «Манчестер Сити» В летнее трансферное окно Переход в «Реал» Большинство руководителей настаивали на трансфере Лично выступил против

(Полностью отменил трансфер) «Была договоренность с Родри»

(Игрок это опроверг)

Жесткое «ВЕТО» Флорентино Переса и тайны выборов

Недавние президентские выборы в мадридском гранде стали ключевым фактором, определившим судьбу этого трансфера. Действующий президент Флорентино Перес, сумевший переизбраться на свой пост, лично выступил категорически против перехода Родри и заблокировал сделку.

По данным инсайдеров, главный конкурент Переса на выборах, бизнесмен Энрике Рикельме, во время своей предвыборной кампании заявлял, что в случае победы привезет Родри в Мадрид и что у него уже есть договоренность с игроком. Однако в те же дни сама звезда «Манчестер Сити» оперативно опровергла подобные утверждения, заявив, что не вела ни с кем тайных переговоров.

Таким образом, Флорентино Перес, вновь одержавший победу в президентской гонке, полностью разрушил главный козырь своего оппонента и не позволил обладателю «Золотого мяча» оказаться на «Сантьяго Бернабеу». Родри же, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии под руководством Хосепа Гвардиолы.

Следите за самыми горячими трансферами в европейском спорте, тактическими ходами Флорентино Переса и Хосепа Гвардиолы, а также за самыми достоверными и эксклюзивными новостями футбольного мира вместе с нами на страницах Замин!