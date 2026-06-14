Флорентино Перес лично наложил вето на трансфер Родри в «Реал Мадрид»
По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе накаляются страсти вокруг громких переходов с участием топ-клубов. Один из таких сюжетов развернулся между действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» и королями Испании из мадридского «Реала». Как стало известно, обладатель «Золотого мяча» 2024 года и один из сильнейших полузащитников планеты Родри Эрнандес имел отличную возможность этим летом перейти в команду своей мечты — «Реал Мадрид». Однако последние политические процессы в мире трансферов поставили точку в этой сделке.
Согласно информации одного из самых авторитетных испанских изданий «Кадена СЭР», среди руководства и тренерского штаба «Королевского клуба» было немало тех, кто страстно желал видеть этого мастеровитого испанца в Мадриде. Однако трансфер, которого с нетерпением ждали миллионы болельщиков, теперь окончательно сорван.
В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с подробностями трансферной саги вокруг Родри Эрнандеса и внутриполитической ситуации в мадридском клубе:
Звезда трансферного центра
Текущий статус игрока
Возникшая возможность
Позиция руководства «Реала»
Окончательное решение Флорентино Переса
Заявление оппозиционного кандидата
Родри Эрнандес
(Испанский полузащитник)
Обладатель «Золотого мяча» 2024 года лидер «Манчестер Сити»
В летнее трансферное окно Переход в «Реал»
Большинство руководителей настаивали на трансфере
Лично выступил против
(Полностью отменил трансфер)
«Была договоренность с Родри»
(Игрок это опроверг)
Жесткое «ВЕТО» Флорентино Переса и тайны выборов
Недавние президентские выборы в мадридском гранде стали ключевым фактором, определившим судьбу этого трансфера. Действующий президент Флорентино Перес, сумевший переизбраться на свой пост, лично выступил категорически против перехода Родри и заблокировал сделку.
По данным инсайдеров, главный конкурент Переса на выборах, бизнесмен Энрике Рикельме, во время своей предвыборной кампании заявлял, что в случае победы привезет Родри в Мадрид и что у него уже есть договоренность с игроком. Однако в те же дни сама звезда «Манчестер Сити» оперативно опровергла подобные утверждения, заявив, что не вела ни с кем тайных переговоров.
Таким образом, Флорентино Перес, вновь одержавший победу в президентской гонке, полностью разрушил главный козырь своего оппонента и не позволил обладателю «Золотого мяча» оказаться на «Сантьяго Бернабеу». Родри же, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии под руководством Хосепа Гвардиолы.
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