Флорентино Перес лично наложил вето на трансфер Родри в «Реал Мадрид»

·0·Спорт
Флорентино Перес лично наложил вето на трансфер Родри в «Реал Мадрид»

По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе накаляются страсти вокруг громких переходов с участием топ-клубов. Один из таких сюжетов развернулся между действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» и королями Испании из мадридского «Реала». Как стало известно, обладатель «Золотого мяча» 2024 года и один из сильнейших полузащитников планеты Родри Эрнандес имел отличную возможность этим летом перейти в команду своей мечты — «Реал Мадрид». Однако последние политические процессы в мире трансферов поставили точку в этой сделке.

Согласно информации одного из самых авторитетных испанских изданий «Кадена СЭР», среди руководства и тренерского штаба «Королевского клуба» было немало тех, кто страстно желал видеть этого мастеровитого испанца в Мадриде. Однако трансфер, которого с нетерпением ждали миллионы болельщиков, теперь окончательно сорван.

В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с подробностями трансферной саги вокруг Родри Эрнандеса и внутриполитической ситуации в мадридском клубе:

Звезда трансферного центра

Текущий статус игрока

Возникшая возможность

Позиция руководства «Реала»

Окончательное решение Флорентино Переса

Заявление оппозиционного кандидата

Родри Эрнандес


(Испанский полузащитник)

Обладатель «Золотого мяча» 2024 года лидер «Манчестер Сити»

В летнее трансферное окно Переход в «Реал»

Большинство руководителей настаивали на трансфере

Лично выступил против


(Полностью отменил трансфер)

«Была договоренность с Родри»


(Игрок это опроверг)

Жесткое «ВЕТО» Флорентино Переса и тайны выборов

Недавние президентские выборы в мадридском гранде стали ключевым фактором, определившим судьбу этого трансфера. Действующий президент Флорентино Перес, сумевший переизбраться на свой пост, лично выступил категорически против перехода Родри и заблокировал сделку.

По данным инсайдеров, главный конкурент Переса на выборах, бизнесмен Энрике Рикельме, во время своей предвыборной кампании заявлял, что в случае победы привезет Родри в Мадрид и что у него уже есть договоренность с игроком. Однако в те же дни сама звезда «Манчестер Сити» оперативно опровергла подобные утверждения, заявив, что не вела ни с кем тайных переговоров.

Таким образом, Флорентино Перес, вновь одержавший победу в президентской гонке, полностью разрушил главный козырь своего оппонента и не позволил обладателю «Золотого мяча» оказаться на «Сантьяго Бернабеу». Родри же, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии под руководством Хосепа Гвардиолы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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