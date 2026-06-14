Ислам Махачев заявил о готовности к бою в июле

Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал слухи вокруг своего следующего поединка. Российский боец, выступающий в весовой категории до 77 кг, сообщил, что готов вернуться в октагон в июле.

В интервью ЁуТубе-каналу Red Корнер ММА 34-летний Махачев ответил на заявления некоторых соперников и сообщения в СМИ. По его словам, некоторые бойцы часто повторяют фразы вроде «прими бой», но на деле официальный контракт от UFC еще не был отправлен.

Махачев подчеркнул, что процесс организации боя в UFC не решается простыми словами. Боец не может просто так попасть на следующий турнир только по своему желанию. Для этого необходимо наличие четкой договоренности и официального контракта между сторонами.

«Я принимаю, но контракта нет. Что я должен принимать? Пусть пришлют мне контракт», — сказал Махачев.

Чемпион также рассказал о состоянии своего здоровья. Он отметил, что в данный момент у него нет серьезных травм, есть лишь старая проблема с рукой. Однако эта травма пока не является причиной для отмены или переноса боев. Махачев заявил, что сделает операцию после завершения карьеры.

Боец сообщил, что сейчас находится на тренировочных сборах и будет готов к бою в июле. Однако кто станет его следующим соперником, пока неизвестно. Махачев упомянул, что в качестве потенциальных кандидатов обсуждаются Иэн Гэрри или Моралес.

При этом чемпион подчеркнул, что не он сам выбирает себе соперников. По его словам, этот вопрос зависит от решения руководства UFC.

«Это не то, что я решаю или выбираю. Я готов, присылайте контракт», — сказал Махачев.

Таким образом, Ислам Махачев открыто заявил о готовности к следующему поединку. Теперь всё зависит от официального решения UFC и предоставления контракта. Как сказал чемпион, разговоров много, но пока нет бумаги, это еще не значит, что «бой официально состоится».