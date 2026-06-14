«Барселона» направила официальное предложение «ПСЖ» по Брэдли Баркола
На европейских футбольных полях трансферное окно становится всё жарче, а конкуренция между грандами приобретает острый характер. В эти дни одним из главных героев летнего трансферного рынка вновь стал каталонский клуб «Барселона». Согласно последней информации ведущих спортивных изданий континента, «сине-гранатовые» всерьез планируют подписать талантливого молодого вингера Брэдли Баркола, который привлек внимание многих своей яркой и динамичной игрой в составе действующего чемпиона Франции — «ПСЖ».
Каталонцы не только проявили интерес, но и уже сделали первый официальный шаг для осуществления этого перехода.
«ПСЖ» отклонил мега-предложение в 50 миллионов евро
Как сообщают инсайдеры, руководство «Барселоны» представило парижскому клубу первое официальное финансовое предложение за трансфер талантливого французского футболиста в размере 50 миллионов евро. Однако президент парижан Нассер Аль-Хелаифи и руководство команды решительно отклонили этот вариант. Стало известно, что парижский гранд не намерен легко отпускать свою будущую звезду за такую сумму и оценивает его трансферную стоимость значительно выше.
С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с успехами Брэдли Баркола в прошлом сезоне и положением лидеров в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции:
Трансферная цель
Амплуа (позиция) игрока
Сумма первого официального предложения
Решение руководства «ПСЖ»
Чемпион Лиги 1 Франции (прошлый сезон)
Остальные команды из первой четверки
Брэдли Баркола
Молодой вингер
(Фланговый нападающий)
50 миллионов евро
Предложение отклонено
(Трансфер приостановлен)
«ПСЖ» (Париж)
(Вместе с Баркола)
• 2-е место: «Ланс»
• 3-е место: «Лилль»
• 4-е место: «Лион»
Отправится ли чемпион Франции в Каталонию?
Стоит напомнить, что завершившийся сезон стал для Брэдли Баркола очень удачным и богатым на трофеи. Талантливый футболист вместе с «ПСЖ» завоевал золотые медали высшего дивизиона Франции — Лиги 1, отпраздновав чемпионство страны. В итоговой таблице того первенства места вслед за парижским клубом заняли «Ланс» (вторая строчка), «Лилль» (третья строчка) и «Лион» (четвертая строчка). Нужно признать, что в такой конкурентной среде Баркола выделялся своей игрой, именно поэтому он попал в поле зрения скаутов «Барселоны».
Пока неизвестно, каким будет следующий шаг каталонского клуба, но испанцы не намерены легко прекращать борьбу за Баркола. Возможно, в ближайшие дни на стол «ПСЖ» поступит обновленное и более привлекательное предложение от «Барселоны».
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