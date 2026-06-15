Сколько миллионов запросил Илия Топурия за бой против Ислама Махачева?

В мире UFC, самого престижного промоушена смешанных единоборств, раскрылись секреты вокруг очередного финансового скандала и столкновения чемпионов. Стало известно, почему был отменен главный бой юбилейного турнира «UFC Фридом 250», который с нетерпением ждут фанаты, и почему в октагон выйдет совершенно другая пара. Выяснилось, что известный непобежденный испанский боец Илия Топурия потребовал огромную сумму за ожидаемый супербой против короля легкого веса из России Ислама Махачева.

Условие в 20 миллионов долларов и отклоненная сделка

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев подробно рассказал об этом событии, вызвавшем бурные обсуждения в спортивных изданиях Германии и Испании, в эксклюзивном интервью известному блогеру Адаму Зубайраеву. Как выяснилось, руководство лиги приложило все усилия для организации мега-боя между двумя чемпионами.

Ислам Махачев описал прошедшие тайные переговоры следующим образом: «Представители лиги связались со мной и предложили провести бой против Илии Топурии. Я без колебаний согласился на это предложение. Однако на следующий день организаторы снова позвонили и сказали, что ситуация изменилась. Оказалось, что «Эль Матадор» (Топурия) потребовал гарантированный гонорар в размере 20 миллионов долларов за этот поединок. Поскольку руководство UFC не захотело выплачивать такую огромную сумму, предложение было отклонено, и в результате наш бой был исключен из повестки дня».

С помощью специальной аналитической таблицы ММА ниже вы можете ознакомиться с обновленным главным боем турнира «UFC Фридом 250» и планами Ислама Махачева по возвращению в октагон:

Имя бойца Текущий чемпионский статус Запрошенный рекордный гонорар Новый главный бой турнира Официальная дата соревнований Следующий бой Махачева (UFC 330) Илия Топурия

(Представитель Испании) Чемпион дивизиона 20 миллионов долларов

(Отклонено) Илия Топурия — Джастин Гейджи Завтра утром

(День независимости США) 15 августа 2026 года

(В городе Филадельфия) Ислам Махачев

(Представитель России) Действующий король веса Был готов к сделке Столкновение отменено Юбилейное праздничное шоу Имя соперника еще официально

не объявлено

Утреннее волнение сегодня: Гейджи выйдет в октагон против «Эль Матадора»

После этих финансовых разногласий руководство UFC оперативно нашло Топурии другого соперника. В главном событии этого грандиозного шоу, посвященного 250-летию независимости Америки, против Илии выйдет временный чемпион дивизиона, крайне опасный и боевитый американец Джастин Гейджи. Этот суперпоединок состоится сегодня, и нет сомнений, что он прикует к экранам миллионы фанатов.

В свою очередь, представитель легкого веса Ислам Махачев также не прекращает тренировки. Он вернется в строй, чтобы достойно защитить свой пояс на турнире «UFC 330», который запланирован на 15 августа текущего года в американском городе Филадельфия. Хотя имя претендента на его чемпионский титул еще официально не объявлено, ожидается, что оно станет известно в ближайшие дни.

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