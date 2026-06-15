Маурисио Руффи нокаутировал Майкла Чендлера в первом раунде

·45·Спорт
Маурисио Руффи нокаутировал Майкла Чендлера в первом раунде

Мир смешанных единоборств продолжает радовать фанатов громкими и долгожданными новостями из-за океана. Юбилейный турнир «UFC Фридом 250», организованный в сердце США — на территории Белого дома, потряс ММА-сообщество своими неожиданными результатами. В одном из самых ожидаемых поединков вечера в легком весе сошлись бывший король лиги «Беллатор», опытный американец Майкл Чендлер, и опасный бразильский проспект Маурисио Руффи.

Один лишь выход бойцов в октагон накалил атмосферу в зале до предела.

Молниеносный и сокрушительный удар бразильского «воина»

Многие эксперты и любители единоборств ожидали, что противостояние затянется и будет наполнено тактической борьбой. Однако у бразильца Маурисио Руффи были свои планы. Сразу после начала боя Руффи взял инициативу в свои руки, внимательно отслеживая каждое движение соперника.

Демонстрируя агрессивный стиль с первых секунд, Маурисио воспользовался брешью в защите Майкла Чендлера еще в первом раунде. Его точный и невероятно мощный удар отправил бывшего американского чемпиона на настил октагона.

Ознакомиться с подробностями этого сенсационного поединка в рамках турнира «UFC Фридом 250» и статусом бойцов можно в официальной таблице ниже:

Место проведения турнира

Название и статус турнира

Весовая категория и дисциплина

Победитель, бразильская звезда

Проигравший, экс-чемпион Беллатор

Время и способ завершения боя

Вашингтон, Белый дом

UFC Фридом 250

Легкий вес

Маурисио Руффи

Майкл Чендлер

1-й раунд, Нокаут


(Быстрая победа)

Тяжелое поражение для Чендлера, новые возможности для Руффи

В результате судья был вынужден остановить бой, и Маурисио Руффи одержал важную победу ярким нокаутом уже в первом раунде. Этот триумф открывает перед бразильцем двери в элиту дивизиона. Для Майкла Чендлера, прошедшего через множество тяжелых битв, это стало неожиданным и болезненным поражением. Праздничный турнир в Белом доме продолжается, радуя зрителей такими драматичными событиями.

Следите за самыми громкими нокаутами в октагоне UFC, секретами бойцов, эксклюзивными репортажами из центров мирового спорта и самыми достоверными новостями вместе с нами на страницах Замин!

Маурисио РаффиМайкл ЧендлерUFCBellatorСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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