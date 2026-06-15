Ожидается, что Тоттенхэм вернется в шестерку сильнейших под руководством Роберто Де Дзерби

Команда «Тоттенхэм», пережившая кризис в последних сезонах Английской Премьер-лиги, может вновь оказаться среди лидеров под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби. По мнению бывшего вратаря клуба Брэда Фриделя, у команды есть все возможности для восстановления своих позиций и возвращения в верхнюю часть турнирной таблицы. Однако для этого требуется, чтобы руководство клуба предоставило тренеру свободу на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Для «Тоттенхэма», который два последних сезона завершил на 17-м месте, борясь за выживание, назначение Роберто Де Дзерби рассматривается как начало новой эры. Ожидается, что итальянский специалист, продемонстрировавший свой тактический потенциал в «Брайтоне» и «Марселе», совершит кардинальный поворот и в лондонском клубе. Фридель подчеркнул, что для того, чтобы разбудить «спящего гиганта», каким является «Тоттенхэм», требования тренера должны выполняться беспрекословно.

Контроль над трансферами и свобода тренера

Хотя в современном футболе спортивные директора и скаутские службы играют ключевую роль в вопросах трансферов, такой подход не всегда подходит тренерам с характером Роберто Де Дзерби. В интервью Goal.com Брэд Фридель дал своеобразный совет руководству клуба. По его словам, если команда планирует купить шесть новых игроков летом, как минимум трое из них должны быть непосредственным выбором тренера.

«Роберто Де Дзерби точно знает, как должна играть его команда. У него есть своя философия, и он должен сам выбирать исполнителей, необходимых для ее реализации. Я знаю, что «Тоттенхэм» финансово стабилен, но они должны дать тренеру право последнего слова хотя бы в 50 процентах случаев», — говорит Фридель. Такой подход послужит обеспечению гармонии между тренером и руководством команды.

«Тоттенхэм» пережил один из самых сложных периодов в своей истории. Постоянные низкие места вызывали недовольство среди болельщиков. Поэтому на вопросы о вероятности того, что команда снова опустится вниз в сезоне 2026-2027, Фридель ответил категорическим отказом. По его мнению, клуб уже готов изменить свой сценарий, и Роберто Де Дзерби является самым подходящим кандидатом на этом пути.

Итальянский специалист известен своей бескомпромиссностью и строгой дисциплиной на поле. Он предпочитает формировать игроков, подходящих под его систему, а не работать с готовыми футболистами, предоставленными руководством. Если руководство «Тоттенхэма» учтет эти требования, возвращение лондонского клуба в шестерку сильнейших Английской Премьер-лиги не заставит себя ждать.

В заключение можно сказать, что будущее «Тоттенхэма» зависит не только от результатов на поле, но и от стратегических решений в летнее трансферное окно. Новый проект под руководством Роберто Де Дзерби может совершить неожиданный поворот в английском футболе и вывести команду на уровень, позволяющий бороться за путевку в Лигу чемпионов УЕФА.