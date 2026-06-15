Килиан Мбаппе пообещал изменить свою игру: новый план для Франции

Капитан сборной Франции и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе заявил о готовности кардинально изменить свой стиль игры ради победы на чемпионате мира 2026 года. Форвард, считающийся одним из самых талантливых футболистов мира, принял критику в адрес своих оборонительных действий и пообещал усерднее работать ради командного успеха. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно сообщению Goal.com, в интервью изданию Ле Парисиен Мбаппе признал необходимость вывода своей игры в обороне на новый уровень. По его словам, в современном футболе, особенно на расширенном чемпионате мира с участием 48 команд, каждый игрок, даже основной нападающий, обязан активно участвовать в защите.

Оборонительная ответственность и критика

«Я должен сделать еще один шаг вперед в обороне. Я готов делать это правильно, потому что хочу выиграть чемпионат мира любой ценой», — сказал Килиан Мбаппе. В беседе со своим братом Итаном он подчеркнул, что продолжит работать над собой для поддержания командного баланса. Это заявление стало неожиданным ответом для экспертов, которые годами критиковали его за отсутствие движения без мяча и нежелание возвращаться в защиту.

В своем дебютном сезоне за «Реал Мадрид» Мбаппе часто называли «виновным» в некоторых неудачах. Однако, по мнению известного тренера Арсена Венгера, французская звезда находится в периоде адаптации в испанском клубе, и критика в его адрес не всегда справедлива. Венгер уверен, что физически свежий Мбаппе станет самым опасным оружием в мире на чемпионате мира.

Атмосфера в команде и поддержка

В стане сборной Франции авторитет капитана по-прежнему остается на высоком уровне. Его товарищи по команде, включая Усмана Дембеле, встали на его защиту, заявив, что критика в адрес Мбаппе иногда выходит за рамки футбола. В составе «Ле Блё» его видят не только тактическим, но и эмоциональным лидером.

Для команды под руководством Дидье Дешама это решение Мбаппе имеет стратегическое значение. Сборная Франции считается одним из фаворитов турнира в Северной Америке, и ожидается, что помощь капитана в обороне повысит общую надежность команды. В своем интервью футболист ясно дал понять, что ставит интересы команды выше личной статистики.

Подводя итог, можно сказать, что Килиан Мбаппе вступает в новый этап своей карьеры. Трансформация его стиля игры в «Реал Мадриде» и сборной Франции может определить не только его личное развитие, но и судьбу всей команды на мундиале 2026 года.