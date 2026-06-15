Защитник мадридского «Реал Мадрида» Рауль Асенсио прокомментировал сообщения о возвращении португальского специалиста Жозе Моуринью в команду, отметив, что это назначение станет самым правильным шагом на пути к восстановлению доминирования клуба в испанском футболе. По мнению молодого защитника, тренер, известный под прозвищем «The Special One» (Особенный), принесет в команду особую энергию и дух побед. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию El Desmarque Асенсио вспомнил период первой работы Моуринью в Мадриде (2010–2013 годы). Тогда тренер сумел положить конец абсолютному превосходству «Барселоны» и изменить «ДНК» «Реал Мадрида». Рауль Асенсио признал, что именно агрессивный и бескомпромиссный стиль игры, сформировавшийся в тот период, оказал большое влияние на его рост как футболиста.

Моуринью и стремление к рекордам

Болельщики «Реал Мадрида» связывают возвращение португальского тренера с историческим сезоном 2011–2012 годов. Тогда «сливочные» под руководством Жозе Моуринью установили рекорд в Ла Лиге, набрав 100 очков и забив 121 гол в ворота соперников. Асенсио полностью уверен, что в рамках нового проекта есть возможность повторить эти результаты и снова одержать победу над «Барселоной».

«Я видел, как он изменил ту команду, какую конкурентоспособность, ярость и стойкость он привнес в клуб. Думаю, эти качества сформировали меня как игрока. Новый проект с Моуринью очень захватывающий, и я с нетерпением жду начала сезона», — добавил 23-летний защитник.

По сообщению Goal.com, Рауль Асенсио готов к высокой интенсивности и эмоциональным переменам, которых требует Моуринью. Несмотря на то, что он является воспитанником академии клуба, он стремится проявить себя под руководством опытного тренера и занять прочное место в основном составе.

В настоящее время атмосфера вокруг мадридского клуба уже изменилась. Ожидается, что возвращение Моуринью приведет не только к тактическим изменениям, но и выведет психологическое состояние футболистов на новый уровень. Для таких молодых игроков, как Асенсио, работа с тренером такого высокого уровня может стать важнейшим поворотным моментом в карьере.

В заключение можно сказать, что «Реал Мадрид» вместе с Жозе Моуринью намерен вернуть свое гегемоническое положение не только в чемпионате Испании, но и на европейской арене. Слова Асенсио свидетельствуют о высоком уровне доверия к новому тренеру внутри команды.