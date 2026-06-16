«Арсенал» получил отказ: Нико Пас решил продолжить карьеру в Италии

Лондонский «Арсенал» столкнулся с неожиданным препятствием на трансферном рынке. Талантливый аргентинский полузащитник Нико Пас предпочитает остаться в итальянской Серии А, вместо того чтобы переходить в английскую Премьер-лигу. Это решение было принято после секретных переговоров футболиста с главным тренером «Реал Мадрида» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

21-летний плеймейкер в прошлом сезоне выступал в аренде в итальянском «Комо», где привлек внимание многих грандов своими яркими выступлениями. По информации ESPN, Жозе Моуринью, вернувшийся к руководству «Реал Мадрида», лично встретился с футболистом, чтобы обсудить его планы на будущее и роль в клубе. Хотя «Спекиал Оне» высоко оценил способности молодого таланта, он заявил, что на данный момент не может гарантировать ему постоянную игровую практику в основном составе.

После беседы с Моуринью Нико Пас счел более правильным остаться в среде, способствующей его росту, чем сидеть на скамейке запасных. Это стало болезненным ударом для «Арсенала» под руководством Микеля Артеты. Лондонцы рассматривали молодого аргентинца как одного из главных кандидатов для усиления центра поля.

Фактор Фабрегаса и счастье в Италии

Одной из главных причин решения Нико Паса остаться в Италии стали близкие отношения с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом. Фабрегас, легенда «Арсенала» и «Челси», сыграл большую роль в профессиональном росте молодого футболиста. В настоящее время Пас чувствует себя счастливым под руководством бывшего полузащитника и хочет остаться верным его проекту.

Руководство «Реал Мадрида» также внимательно следит за развитием футболиста. Пункт о обратном выкупе в контракте позволяет мадридскому клубу контролировать ситуацию. Моуринью решил пока оставить Паса в аренде, чтобы тот набирался опыта. Эта стратегия призвана вернуть футболиста на «Сантьяго Бернабеу» в будущем в еще более подготовленном состоянии.

Теперь «Арсенал» вынужден рассматривать другие варианты на трансферном рынке. Микель Артета продолжит поиск нового креативного полузащитника для повышения атакующего потенциала команды. Ожидается, что отказ Нико Паса внесет значительные коррективы в летние трансферные планы лондонского клуба.

По сообщениям итальянской прессы, в «Комо» крайне довольны тем, что Пас остается. Руководство клуба намерено сформировать вокруг молодой звезды конкурентоспособный состав на новый сезон. Для аргентинского футболиста Серия А остается оптимальной площадкой для демонстрации своего мастерства и последующего прорыва в основной состав «Реал Мадрида».