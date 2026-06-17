Месси объяснил, почему расплакался после первого гола (видео)

·53·Спорт
Месси объяснил, почему расплакался после первого гола (видео)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший великолепный хет-трик в первом туре ЧМ-2026, который потряс футбольные поля Северной Америки, поделился своими чувствами и внутренними переживаниями после этого исторического матча против сборной Алжира. 38-летний легендарный нападающий, обеспечивший уверенную победу действующих чемпионов мира со счетом 3:0, искренне рассказал о том, почему не смог сдержать слез во время игры, и о новом этапе в своей карьере.

Месси: «Здесь не бывает легких матчей»

Величайший мастер кожаного мяча нашего времени начал свою речь с анализа общего состояния турнира и значимости первой победы. По словам Месси, опыт больших сцен придает ему дополнительную силу.

«Это шестой чемпионат мира в моей карьере, и я до сих пор чувствую себя на поле на высшем уровне. Сегодня мы одержали важную победу в действительно непростом и сложном матче. Успешное начало таких высших турниров, как чемпионат мира, с тремя очками всегда имеет решающее значение. Ведь в таком престижном турнире не бывает легких игр, и каждый соперник борется до конца», — отметил капитан Аргентины.

Кроме того, он не скрыл, что за свою карьеру покорил все вершины: «За долгие годы футбольной жизни я пережил множество прекрасных, незабываемых моментов и великих побед. А каждое событие и триумф, происходящие сейчас в этом возрасте, для меня — просто приятный бонус».

В следующей официальной спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с откровениями Лионеля Месси после матча с Алжиром, его исторической статистикой и дальнейшими планами сборной Аргентины:

Забитые голы и результат

Истинная причина слез

Исторический статус бомбардира

Дата следующего матча и соперник

Хет-трик (3 гола)



АргентинаАлжир (3:0)


• 16-й гол Месси на ЧМ

• Не связано с футболом


• Отголоски тяжелых дней в жизни


• Огромная поддержка товарищей по команде

Наравне с Мирославом Клозе



• По 16 голов у двух легенд


• Лучший показатель в истории

22 июня 2026 года



• Против сборной Австрии

Слезы после первого гола: правда вне футбола

Самым эмоциональным моментом матча, привлекшим внимание миллионов болельщиков, стали слезы Лео после забитого первого мяча. Капитан очень искренне прокомментировал эту ситуацию.

«Да, после того как я забил первый гол, я не смог сдержать слез и заплакал. Но эти эмоции не имели никакого отношения к футболу. В последнее время мне пришлось пережить очень тяжелые и изнурительные дни в личной жизни. В такой сложной ситуации члены делегации нашей сборной, тренерский штаб и все мои товарищи по команде были рядом со мной, не оставили меня одного и дали мне огромную моральную поддержку. За это я буду благодарен им всю жизнь», — признался аргентинский гений.

Напомним, что после трех голов в этом матче общее количество голов Месси на чемпионатах мира достигло 16, и он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории мундиалей — немцем Мирославом Клозе.

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони проведет крайне важный матч 2-го тура группового этапа в этом году 22 июня против сборной Австрии. Именно в этот день Месси может побить рекорд Клозе и стать единоличным лидером в истории.

Мнение спортивных обозревателей Замин:

Слезы Месси на поле еще раз показали, что он не только великий спортсмен, но и чистый сердцем, простой человек. Преодолеть внутренние проблемы и оформить хет-трик на таком высоком уровне в матчах ЧМ-2026 — качество, присущее только таким гениям, как Месси. Ждем от него нового рекорда в игре с Австрией!

Лионель МессиАргентинаАлжир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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