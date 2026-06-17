Группа К, в которой сборная Узбекистана примет участие в Чемпионате мира 2026 года, оценивается как один из самых интересных и конкурентных квартетов турнира. В группу попали Португалия, Колумбия, Демократическая Республика Конго и Узбекистан.

Специализированное футбольное издание МФутбол оценило соотношение сил команд этой группы и представило символическую сборную, состоящую из лучших футболистов. Приятно, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов также занял место в основном составе среди именитых игроков.

В рейтинге сил, составленном изданием, первое место заняла Португалия. Команде под руководством Роберто Мартинеса присвоено 4,3 балла. В составе Португалии выступают такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Невеш, Рубен Диаш и Жоау Канселу.

Вторую строчку заняла Колумбия. Представитель Южной Америки был оценен в 3,1 балла. Наличие в составе Колумбии такого быстрого и техничного футболиста, как Луис Диас, еще больше увеличивает атакующий потенциал команды.

На третьем месте отмечена Демократическая Республика Конго. Африканская команда выделяется своей физической мощью, скоростью и преимуществом в единоборствах. Считать эту команду слабейшей среди остальных соперников по группе может быть большой ошибкой.

Сборная Узбекистана заняла четвертое место в рейтинге с оценкой 2,0 балла. Однако первый выход на чемпионат мира, высокая мотивация и командное единство могут превратить «белых волков» в опасного дебютанта для соперников.

Примечательно, что на иллюстрации к рейтингу сил группы в качестве символа был выбран Абдукодир Хусанов. Защитник «Манчестер Сити» рассматривается как одна из главных звезд Узбекистана на Чемпионате мира.

Символическая сборная группы К составлена на основе тактической схемы 4-3-3. На позицию вратаря выбран представитель Португалии Диогу Кошта. Он известен своей стабильной игрой на уровне клуба и сборной, реакцией и умением работать с мячом ногами.

На правом фланге защиты расположился Жоау Канселу, в центре — Рубен Диаш и Абдукодир Хусанов, а на левом фланге — Нуну Мендеш.

Включение Абдукодира Хусанова в одну линию защиты с Рубеном Диашем — большое признание для узбекского футбола. Интересно, что оба футболиста защищают цвета «Манчестер Сити». Теперь они не только одноклубники, но и могут столкнуться в качестве соперников на групповом этапе Чемпионата мира.

Скорость Хусанова, физическая сила, решительность в единоборствах и способность предугадывать ситуацию высоко оцениваются специалистами. Он стал единственным футболистом из Узбекистана, включенным в символический состав группы.

Линия полузащиты полностью состоит из представителей Португалии. В ней нашли место Бруно Фернандеш, Витинья и Жоау Невеш.

Бруно Фернандеш считается ключевым игроком в организации игры, нанесении ударов с дальней дистанции и создании голевых моментов. Витинья выделяется контролем мяча, хладнокровием под прессингом и точными передачами. Жоау Невеш же известен своей подвижностью и огромным объемом работы в центре поля.

В атакующее трио символической сборной вошли лидер Колумбии Луис Диас, а также звезды Португалии Криштиану Роналду и Бернарду Силва.

Луис Диас на левом фланге представляет опасность благодаря своей скорости, дриблингу и способности оставлять защитников позади в ситуациях один на один. Ожидается, что в матче против Колумбии Узбекистан уделит особое внимание именно его действиям.

В центре атаки расположился Криштиану Роналду. Капитан Португалии с его колоссальным опытом на крупных турнирах, голевым чутьем и умением проявить себя в решающие моменты по-прежнему остается серьезной угрозой для соперников.

Бернарду Силва на правом фланге выделяется техникой, умением контролировать мяч и неожиданными решениями на поле. Он может эффективно действовать как в атаке, так и в полузащите.

Символический состав группы К выглядит следующим образом:

Вратарь: Диогу Кошта — Португалия.

Защитники: Жоау Канселу — Португалия, Абдукодир Хусанов — Узбекистан, Рубен Диаш — Португалия, Нуну Мендеш — Португалия.

Полузащитники: Бруно Фернандеш — Португалия, Витинья — Португалия, Жоау Невеш — Португалия.

Нападающие: Луис Диас — Колумбия, Криштиану Роналду — Португалия, Бернарду Силва — Португалия.

Тот факт, что в символической сборной оказалось девять футболистов Португалии, показывает, что эта команда оценивается как главный фаворит группы. Из Колумбии в состав вошел Луис Диас, а из Узбекистана — Абдукодир Хусанов.

Конечно, подобные рейтинги и символические составы основаны на предположениях до начала игр. На Чемпионате мира же на все вопросы ответит само поле. В футболе имена и рейтинги важны, но результат определяют командные действия, дисциплина и точность в решающие моменты.

Для болельщиков Узбекистана тот факт, что Абдукодир Хусанов оказался в одном символическом составе с такими известными футболистами, как Криштиану Роналду, Луис Диас, Бернарду Силва и Бруно Фернандеш, является поводом для большой гордости.

Теперь Хусанов и его товарищи по команде постараются подкрепить это признание уверенными действиями на поле. «Белые волки» на историческом мундиале стремятся не просто принять участие, но и оказать достойное сопротивление соперникам, заявив о себе.